Управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому підготувало програму розвитку на 2023 рік, яку депутати мають ухвалити на наступній сесії міської ради. Серед іншого документ передбачає капітальний ремонт близько десяти вулиць у Полтаві. Перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко сподівається, що вулиці все-таки вдасться відремонтувати. За умови, що питання погодять з Полтавською обласною військовою адміністрацією.

Приклад подає Кременчук

Наймасштабнішим проєктом може стати ремонт доріг у мікрорайоні Левада. Тут проходить одна з найбільших транспортних артерій міста. Нині дорожнє полотно у відносно проїзному стані. Періодично на критичних ділянках проводять ямкові ремонти. Позаторік керівництво міста заявило про амбітний проєкт реконструкції проспекту за кошти інвесторів. Згодом вирішили провести реконструкцію левадівських проспектів коштом кредиту, взятого в Укргазбанку.

Планують капітально відремонтувати дві вулиці в мікрорайоні Огнівка — бульвар Щепотьєва та вулицю Станіславського. Бульвар Щепотьєва частково розбитий, і на стан дороги місцеві жителі скаржаться останні десять років. Реконструкцію вулиці Станіславського розпочали 2021 року, але не завершили через початок повномасштабного вторгнення росіян.

Вулиця Ветеринарна, що з’єднує Харківське шосе із селищем Щербані, перебуває в жахливому стані: майже вся вкрита глибокими ямами. Цю дорогу планували відремонтувати ще 2019 року, коли замовляли проєкт капітального ремонту. Проте досі його не реалізовано.

Невідкладного ремонту, вважають депутати, потребують вулиці Клінкерна, Попова, Сонячна. Загалом на утримання вулично-дорожньої мережі Полтави 2023 року планують витратити 215 мільйонів гривень — третину всього бюджету управління ЖКГ. Багато це чи мало? 2022-го в Полтаві за один день на утримання вулиць витрачали 513 тисяч гривень. Полтавці вважають, що цю послугу (її, до речі, надають харків’яни) можна надавати й за менші кошти. Наприклад, у Кременчуці, де прибиранням і утриманням вулиць займається місцеве комунальне підприємство «Кременчуцьке КАТП-1628», ця робота обходиться місту в рази дешевше.

У цьому сезоні на прибирання вулиць тут запланували витратити 31 мільйон гривень — ушестеро менше, ніж у Полтаві. На думку небайдужих полтавців, обласний центр теж може повернутися до практики прибирання міста силами місцевих комунальників.

До речі, у Кременчуці плани ремонтів та утримання вулиць розробляють на роки наперед. Жителі міста вже тепер знають, що їхня міська влада планує 2024 року за 15 мільйонів гривень капітально відремонтувати вулицю Миколи Кучми, за 10 мільйонів гривень — дорогу під шляхопроводом на перехресті вулиць Шевченка — Миколи Кучми — Велика Набережна. Це там, де під шляхопроводом постійно загрузають фури. За 9 мільйонів гривень здійснять капітальний ремонт вулиці Соборної на ділянці від вулиці Небесної Сотні до вулиці Лейтенанта Покладова. Ще хочуть за 39 мільйонів гривень відновити вулицю Київську на ділянці від вулиці Вадима Пугачова до знака «Кременчук». А за 9 мільйонів гривень капітально відремонтувати міст на проспекті Лесі Українки через річку Сухий Кагамлик.

2025 року планують капітальний ремонт вулиці Іонинської на ділянці від вулиці Першотравневої поблизу Комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та частини проїзду від вулиці Іонинської до будинку №1-В на вулиці Алітуській тощо. Ці завдання на перспективу виписано у проєкті програми розвитку дорожньо-мостового господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2023—2027 роки.

Міст, який з’єднає країну

Полтавці не тільки планують, а й виконують певний обсяг робіт у галузі дорожньої інфраструктури. «Є домовленість на державному рівні про продовження будівництва мосту через річку Сулу. Було передбачено 60 мільйонів гривень, і плануємо протягом першого півріччя 2023 року завершити цю роботу і відкрити його», — повідомив 26 грудня 2022 року, звітуючи про рік своєї роботи начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

На сьогодні цей міст уже ремонтують. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Полтавській області. «Цілодобово проводимо капітальний ремонт мосту через річку Сула на автомобільній дорозі Бориспіль — Маріуполь. Ця споруда забезпечує транспортний зв’язок між північчю, центром, півднем України: Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями. Відкрити рух в найкоротші терміни — пріоритетне завдання», — йдеться в повідомленні.

На об’єкті вже завершили буріння та бетонування паль на опорах, влаштування тампонажного шару бетону, виконують монтаж металоконструкцій прогонової будови, інші операції. Підрядники працюють з усією відповідальністю майже цілодобово.

2022 року на Полтавщині відновили 361 тисячу квадратних кілометрів доріг. На це було залучено 545 мільйонів гривень. Завдяки проведеним ремонтним роботам було забезпечено проїзд на понад 1500 кілометрах доріг місцевого значення. Упродовж усього ремонтно-будівельного сезону відповідні роботи виконували у 40 із 60 територіальних громадах на 258 об’єктах силами 19 підрядних організацій.

Відремонтували і п’ять штучних споруд, із них три мости. У межах програми ПОДА «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на дорогах Полтавської області» облаштували десять об’єктів «Безпечний перехід», 15 зупинок громадського транспорту.

Наносили дорожні розмітки. Для підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах місцевого значення встановили 1257 дорожніх знаків.

Великосорочинська, Сенчанська, Лохвицька, Сергіївська та Великобудищанська — громади-лідери, які витратили на відновлення доріг найбільше коштів. За словами Дмитра Луніна, в них відновлювали дороги не лише для зручності жителів, а й на потреби війни.