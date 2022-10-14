Сьогодні наша країна відзначає День захисників і захисниць

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

14 жовтня має особливе, глибинне значення для кожного українця. Здавна наші предки цього дня відзначали Покрову Пресвятої Богородиці. Свято, що було одним із найголовніших у запорозьких козаків.

Поколіннями українці боролися за свою ідентичність, за незалежність та свободу Української держави.

Сьогодні незалежна Україна знову зіштовхнулася із загарбником. Наші оборонці стали на захист Батьківщини.

У повстанців минулих століть й у бійців сьогодення той самий ворог — росія та її хворобливий імперіалізм. Ворог, який надовго запам’ятає незламність та міцність українських воїнів, що зберегли найкращі риси та бойові традиції своїх предків.

Від імені Уряду вітаю кожного, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави, нашої незалежності та нашої свободи!

З Днем захисників і захисниць України!

Боролись! Боремось! Поборемо!

Слава Україні!