У листопаді регулярні заморозки вже не дивина, бо саме від Михайла зима морози кує

Хоч природні катаклізми цьогорічної весни завдали хліборобам чимало клопотів і тривог щодо майбутніх результатів їхньої праці, урожай-2019 виявився рекордним. На сьогодні вже зібрано 58,9 мільйона тонн зерна (86% прогнозу) за середньої врожайності 45 центнерів з гектара. Показники ці ще не остаточні. Вагоме збільшення аграріям забезпечив урожай озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, соняшнику. За інформацією компанії «Украгроконсалт», у 2019—2020 маркетинговому році Україна експортує майже 53 мільйони тонн зерна (у 2018—2019 МР — 49,7). Отже, як у приказці: буде борщ із грибами і піч з пирогами.

До речі, про гриби. Минулими вихідними ми з дружиною поїхали у Пущу-Водицю. Відкриття сезону тихого полювання виявилося успішним: назбирали кошик опеньків. Та ще й яких! З товстелезними ніжками!

Яким буде останній місяць осені? За якими прикметами можна передбачити погодні умови наступних зими, весни, літа? За прогнозами метеорологів, листопад буде помірно холодним. Удень повітря прогріватиметься до 6—7 градусів вище за нуль, а вночі стовпчик термометра опускатиметься до мінусової температури.

Народні синоптики і старші люди здавна складають прогнози, спостерігаючи за станом природи у такі релігійні свята: Казанської ікони Божої Матері (4 листопада), Дмитра Солунського (8), Параскеви П’ятниці (10), Кузьми і Дем’яна (14), архістратига Михаїла (21), Пилипа (27).

За народним календарем, постійні заморозки починаються від свята Казанської ікони Божої Матері. До наших днів збереглися прислів’я: «З Казанської тепло морозу не указ», «До Казанської — ще не зима, а з Казанської — вже не осінь», «Виїжджай на колесах, а полози на віз бери». Дівчата стануть вродливими і щасливими, якщо цього дня натруть обличчя травою чи листям, вкритими ранковим інеєм. За святковим столом бажано зібрати всю сім’ю. Особливою пошаною оточували тих, хто повернувся із заробітків чи військової служби. Пари, що з якихось причин не взяли шлюбу на Покрову, справляють весілля.

Якщо цього дня хмарно, підвищена вологість, надвечір може випасти сніг. Якщо день сухий, сонячний — осінь буде затяжною, весна ранньою, а літо посушливим.

На Дмитра починаються поминальні суботи, які тривають до Різдва Христового. Цей релігійний обряд — вияв пошанування роду. За давнім християнським повір’ям, Дмитро замикає золотим ключем землю і надає право господарювати на ній зимі. Якщо цього дня випаде сніг — весь листопад буде холодним, з нічними приморозками; якщо дме холодний вітер — снігу не буде до кінця місяця; якщо день похмурий, із мрякою — зима почнеться з хуртовин.

На Параскеви П’ятниці господині освячували сувої домотканого полотна. З нього потім краяли рушники, шили вбрання. Як свідчить спадщина наших старожитностей, полотняний одяг, особливо тонко вироблене льняне полотно були головними атрибутами домашнього вжитку українців, а вишиванки — досі національний бренд.

Параскева П’ятниця в особливій пошані серед жінок. Протягом року відзначають 12 жіночих п’ятниць: першу — перед Благовіщенням, десяту — після Великодня, перед Зеленими святами, Успінням Пресвятої Богородиці, Усікновінням, Воздвиженням, Покровою, Введенням, Різдвом, Водохрещем та дві п’ятниці Великопісні. У ці дні жінкам не можна прясти, шити, ткати, працювати на присадибних ділянках, а треба лише постити.

Якщо на Параски сонячно, зима буде теплою, а якщо день похмурий — грудень буде з морозами.

Святі Кузьма і Дем’ян уособлюють бідних людей — безсрібників. Їх вважають покровителями господарів вогню та металу ковалів. Цього дня пастухи вперше від Весняного Юрія (6 травня) голили бороди і підстригали чуприни: протягом літнього сезону не можна було брати в руки бритву і ножиці, щоб худоба не хворіла, а вівці не губили вовни.

Якщо цього дня випаде сніг — весна буде ранньою, з повенями, літо — дощове. Якщо день видасться теплим, то й зима буде не дуже суворою. «Вітер на Кузьми і Дем’яна — дорога буде санна», стверджує прислів’я.

У нашому національному фольклорі досі побутують такі прислів’я: «Приїде Михайло на білому коні — звістку від матері-землі привезе», «Від Михайла зима морози кує», «Михайло льодяні мости мостить», «Михайло справжню зиму веде» тощо. Вони свідчать про те, що з цього дня зима розпочинає невідворотний наступ. Похмурий день, нічний приморозок — до великого снігопаду. Південний вітер, відлига — сильних морозів не буде до Варвари (17.12).

Різдвяний піст (Пилипівка) триває із 28 листопада до 6 січня. Якщо на Пилипа дерева і земля вкриті інеєм — влітку гарно вродить овес. Якщо день буде вологим, із мрякою — на високий урожай зернових. Нехай би так і сталося. Щоб і в наступному році гарно вродила хлібна нива, щоб були у нас борщ із грибами і піч з пирогами.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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