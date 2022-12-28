Розмови про неприпустимість дій рф як постійного члена в Раді Безпеки ООН тривають уже десятий місяць. Абсурдність ситуації, в якій країна, що повинна виступати гарантом миру та стабільності у світі, сама перетворилася на агресора й у ХХІ столітті розпочала нічим не спровоковану криваву війну проти іншої країни-члена ООН, очевидна всім.

Користуючись правом вето, росія блокує всі важливі рішення про війну в Україні, чим повністю паралізувала діяльність Радбезу. А представник росії в ООН василь небензя не соромиться відверто брехати із трибуни цієї міжнародної організації, відкидаючи будь-які звинувачення на адресу кремля.

А ще час від часу плутає трибуну ООН з російськими пропагандистськими телепомийницями, поширюючи безглузді фейки на кшталт заяв про загони бойових комарів, які атакуватимуть російських солдатів на полі бою.

Обмежити, призупинити чи скасувати всі права

Чи існують правові механізми, які дозволяють припинити злочинну діяльність росії в Радбезі ООН? Юристи-міжнародники стверджують, що так. Найвірогіднішим виходом із ситуації, на їхню думку, може стати призупинення членства рф в РБ ООН. За цей шлях нещодавно висловився президент Європейської ради Шарль Мішель, який закликав розробити для цього спеціальний механізм.

«Гадаю, що в міжнародному праві є прогалина, якщо постійний член Радбезу ООН, у цьому разі росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм призупинення членства. Не кажу про повне виключення росії, але як мінімум про призупинення її членства в Раді Безпеки», — сказав Шарль Мішель. Він додав, що майбутня реформа системи ООН неминуча.

У США лунають більш категоричні голоси. Минулого тижня до Конгресу Сполучених Штатів внесли проєкт резолюції, який пропонує розглянути можливості виключити росію з Радбезу ООН у зв’язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації. «росія неодноразово свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути росію з Ради Безпеки ООН», — написав у Twitter співавтор резолюції республіканець Стів Коен.

Конгресмени пропонують визнати, що росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН, наводячи аргументом наміри кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і спроби москви виставити винуватцем гуманітарних проблем через війну саму Україну.

Резолюція закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості «обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які росія має в Раді Безпеки ООН».

Членство росії в ООН нелегітимне

Тим часом українські дипломати налаштовані довести, що росія взагалі не має права перебувати в ООН, і зокрема займати крісло постійного члена Радбезу, оскільки після розпаду СРСР нелегітимно перебрала на себе права країни-правонаступниці. Про це офіційно заявило українське МЗС у спеціальній заяві.

Питання членства росії в ООН, як і її перебування в Раді Безпеки ООН, так і не було належно врегульовано відповідно до міжнародного права, йдеться в заяві. «росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що із 24 грудня 1991 року, а в публічній площині — із 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з’явилася табличка з її назвою. Насправді відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав», — наполягають в українському зовнішньополітичному відомстві. Зокрема в МЗС звертають увагу, що у Статуті ООН немає слів «російська федерація», а країна не пройшла процедур для офіційного набуття членства в організації, передбачених документом, так, як це свого часу зробили Чехія і Словаччина після розпаду Чехословаччини.

«Тобто російська федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце срср в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: росія — узурпатор місця радянського союзу в Радбезі ООН», — заявляє МЗС.

У заяві вказано, що ні домовленість групи країн колишнього радянського союзу, ні думка юридичного радника Секретаріату ООН не можуть підміняти чинний Статут Організації Об’єднаних Націй та «слугувати основою для мовчазної згоди щодо прийняття росії у члени ані для Секретаріату ООН, ані для держав-членів ООН, включно з членами Радбезу. По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав’язала своє членство в організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній асамблеї щодо прагнення ррфср набути членства у спосіб, не передбачений Статутом».

Українські дипломати вказують на те, що дії росії як постійного члена Радбезу ООН та члена ООН загалом не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру. Приклад цього — загарбницькі війни, розв’язані рф проти України, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону, зловживання правом вето в Раді Безпеки тощо.

В МЗС наголошують, що рішення про виключення росії з Радбезу та ООН загалом мають приймати всі члени організації. Воно не може призвести до анулювання рішень, ухвалених за час перебування рф у складі ООН.

«Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, і в цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу російської федерації», — підсумовують в МЗС.