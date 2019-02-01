ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВИ
від 30 січня 2019 року Київ №№ 151—153
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Смешка Ігоря Петровича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Богословської Інни Германівни
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Зеленського Володимира Олександровича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року