ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року, додаткових виборів депутатів сільської та селищних рад 29 квітня 2018 року, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 29 квітня 2018 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 29 квітня 2018 року, перших та позачергових виборів старост сіл, селищ 29 квітня 2018 року
Назва громадської організації
Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
Вид місцевих виборів,
під час яких надано дозвіл
мати офіційних спостерігачів
1
Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України"
20.03.2018
№ 49
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року
2
Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи"
13.03.2018
№ 43
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року;
проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 29 квітня 2018 року;
додаткові вибори депутатів сільської та селищних рад
29 квітня 2018 року;
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 29 квітня 2018 року;
перші та позачергові вибори старост сіл, селищ 29 квітня 2018 року
3
Громадська організація "ЕКО (Екологія, Культура, Освіта) Березань"
20.03.2018
№ 50
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року;
додаткові вибори депутатів сільської та селищних рад 29 квітня 2018 року
4
Громадська організація "ЛІГА ВИБОРЦІВ"
20.03.2018
№ 53
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року
5
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТРІУМВІРАТ"
20.03.2018
№ 52
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року
6
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ"
20.03.2018
№ 48
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року
7
Громадська організація "СОЛІДАРНА МОЛОДЬ"
20.03.2018
№ 54
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року
8
Громадська організація "Український центр суспільних даних"
20.03.2018
№ 51
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року