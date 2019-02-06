Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів
кандидатів на пост Президента України
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Зеленського Володимира Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2851406992.
Банк отримувача: АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380526.
Рахунок отримувача: 26406001084812.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Богословської Інни Германівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2213201824.
Банк отримувача: АТ «КІБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322540.
Рахунок отримувача: 26404001028669.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Киви Іллі Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2827713757.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26405056201923.