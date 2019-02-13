Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів
кандидатів на пост Президента України:
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Порошенка Петра Олексійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2401005438.
Банк отримувача: АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380582.
Рахунок отримувача: 26401030500272.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Дерев’янка Юрія Богдановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2679014831.
Банк отримувача: ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380281.
Рахунок отримувача: 2640905482701.