ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 13 серпня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 13 серпня 2017 року та перших виборів старост сіл, селищ
13 серпня 2017 року
Назва громадської організації
Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
Вид місцевих виборів,
під час яких надано дозвіл
мати офіційних спостерігачів
Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи"
29.06.2017
№ 129
Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 13 серпня 2017 року,
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 13 серпня 2017 року,
перші вибори старост сіл, селищ
13 серпня 2017 року