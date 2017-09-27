ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 29 жовтня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 29 жовтня 2017 року
та перших виборів старост сіл, селищ 29 жовтня 2017 року
Назва громадської організації
Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
Вид місцевих виборів,
1
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
12.09.2017
№ 185
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
2
Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України"
15.09.2017
№ 196
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року
3
|Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи"
12.09.2017
№ 184
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
4
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"
15.09.2017
№ 194
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року
5
Громадська організація "Всеукраїнська асоціація правового захисту "Право заради справедливості"
20.09.2017
№ 206
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
6
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГРОМАДЯНИН"
15.09.2017
№ 192
Перші вибори депутатів Великодимерської селищної ради Великодимерської селищної об’єднаної територіальної громади Броварського району, Медвинської сільської ради Медвинської сільської об’єднаної територіальної громади Богуславського району, Фурсівської сільської ради Фурсівської сільської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської області та Великодимерського селищного, Медвинського сільського, Фурсівського сільського голів 29 жовтня 2017 року
7
Громадська Організація "Всеукраїнський департамент виявлення та протидії корупції в органах влади та місцевого самоврядування"
15.09.2017
№ 193
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року
8
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ ХОЛДИНГ "ГРУПА ВПЛИВУ"
20.09.2017
№ 203
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
9
Громадська організація "ЕКО (Екологія, Культура, Освіта) Березань"
12.09.2017
№ 187
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
10
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАВЖДИ ПОРУЧ! ЗА ХМЕЛЬНИЧЧИНУ"
15.09.2017
№ 197
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року на території Хмельницької області
11
Громадська організація "ЛІГА ВИБОРЦІВ"
20.09.2017
№ 201
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
12
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТРІУМВІРАТ"
20.09.2017
№ 202
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
13
Громадська організація "Муніципально-правові ініціативи"
15.09.2017
№ 198
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року
14
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАДА З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ"
20.09.2017
№ 205
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
15
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
20.09.2017
№ 204
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
16
Громадської організації "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
15.09.2017
№ 195
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року
17
Зачепилівська районна громадська організація "Захист і порядок"
12.09.2017
№ 186
Перші вибори депутатів Зачепилівської селищної ради Зачепилівської селищної об’єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області та Зачепилівського селищного голови 29 жовтня 2017 року