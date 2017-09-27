ПЕРЕЛІК 
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 29 жовтня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 29 жовтня 2017 року
та перших виборів старост сіл, селищ 29 жовтня 2017 року

 

 

Назва громадської організації

Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів

Вид місцевих виборів, 
під час яких надано дозвіл 
мати офіційних спостерігачів

1                   

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"

12.09.2017

№ 185

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

2                   

Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України"

15.09.2017

№ 196

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року

3                   

Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи"

12.09.2017

№ 184

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року, 
проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 
29 жовтня 2017 року, 
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 29 жовтня 2017 року, 
перші вибори старост сіл, селищ 29 жовтня 2017 року

4                   

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ"

15.09.2017

№ 194

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року

5                   

Громадська організація "Всеукраїнська асоціація правового захисту "Право заради справедливості"

20.09.2017

№ 206

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

6                   

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГРОМАДЯНИН"

15.09.2017

№ 192

Перші вибори депутатів Великодимерської селищної ради Великодимерської селищної об’єднаної територіальної громади Броварського району, Медвинської сільської ради Медвинської сільської об’єднаної територіальної громади Богуславського району, Фурсівської сільської ради Фурсівської сільської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської області та Великодимерського селищного, Медвинського сільського, Фурсівського сільського голів 29 жовтня 2017 року

7                   

Громадська Організація "Всеукраїнський департамент виявлення та протидії корупції в органах влади та місцевого самоврядування"

15.09.2017

№ 193

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року

8                   

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ ХОЛДИНГ "ГРУПА ВПЛИВУ"

20.09.2017

№ 203

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

9                   

Громадська організація "ЕКО (Екологія, Культура, Освіта) Березань"

12.09.2017

№ 187

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

10              

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАВЖДИ ПОРУЧ! ЗА ХМЕЛЬНИЧЧИНУ"

15.09.2017

№ 197

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року на території Хмельницької області

11              

Громадська організація "ЛІГА ВИБОРЦІВ"

20.09.2017

№ 201

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

12              

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТРІУМВІРАТ"

20.09.2017

№ 202

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

13              

Громадська організація "Муніципально-правові ініціативи"

15.09.2017

№ 198

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року

14              

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАДА З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ"

20.09.2017

№ 205

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року, 
проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 
29 жовтня 2017 року, 
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 29 жовтня 2017 року, 
перші вибори старост сіл, селищ 29 жовтня 2017 року

15              

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ"

20.09.2017

№ 204

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
29 жовтня 2017 року

16              

Громадської організації "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"

15.09.2017

№ 195

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року

17              

Зачепилівська районна громадська організація "Захист і порядок"

12.09.2017

№ 186

Перші вибори депутатів Зачепилівської селищної ради Зачепилівської селищної об’єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області та Зачепилівського селищного голови 29 жовтня 2017 року