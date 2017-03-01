ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 27 лютого 2017 року № 31
1. Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Буглак Юрій Олександрович, 1965 року народження, освіта вища, головний юридичний радник, дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен», проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» під № 81.