У сьогоднішному номері газети «Урядовий кур'єр» №115 (6478) оприлюднено постанови Центральної виборчої комісії від 19 червня 2019 року №№1076, 1079,1082, 1084.
Таким чином ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ», кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної Партії «ГОЛОС» та кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Повний текст постанов на сайті.