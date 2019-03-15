Затверджено постановою Центральної виборчої комісії
від 26 березня 2014 року № 76
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії
від 27 серпня 2014 року № 818)
Роз’яснення Центральної виборчої комісії
щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей
під час виборчого процесу з чергових виборів Президента України
31 березня 2019 року
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців.
Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.