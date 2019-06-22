У сьогоднішному номері газети «Урядовий кур'єр» №116 (6479) оприлюднено постанову Центральної виборчої комісії від 20 червня 2019 року №1103.
У постанові йдеться, що до Центральної виборчої комісії 15 червня 2019 року надійшла заява Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 6 червня 2019 року на позачерговому XXІІІ З’їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України вказаної партії, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
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