Кабінет Міністрів ухвалив рішення для підтримки агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Зокрема, уряд запроваджує новий напрям грантової підтримки для агровиробників. Відтепер підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ.

«Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більш як 20 мільйонів гривень, за умови співфінансування від отримувача. Підтримку надаватимуть для будівництва сховищ місткістю понад 3 тисячі тонн і за умови створення робочих місць», — поінформувала очільниця уряду.

Для прифронтових регіонів діятимуть пільгові умови. Держава зможе покрити до 50% вартості будівництва, якщо підприємство розташоване на територіях активних або можливих бойових дій; має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, уряд вдосконалює механізм компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Юлія Свириденко повідомила, що одержати державну підтримку зможуть аграрії, які працюють на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови. Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4700 гривень за гектар пошкоджених посівів, але не більш ніж за 2 тисячі гектарів одному господарству. Адресна підтримка допоможе аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу у складних умовах.

«Обидва рішення — інвестиція у продовольчу безпеку держави. Вони дадуть аграріям змогу краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, зокрема поблизу лінії фронту», — наголосила Прем’єр­міністр.

За інформацією обласних військових адміністрацій, 2025 року площа пошкоджених посівів становить майже 166 тис. гектарів, з яких третину документально підтверджено в Херсонській області.

«Аграрії на прифронтових територіях працюють у складних умовах і щодня стикаються з додатковими ризиками. Ухвалені зміни забезпечать адресну підтримку сільгоспвиробників, частково компенсують завдані втрати та допоможуть зберегти виробництво, що має важливе значення для продовольчої безпеки держави», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Очікується, що втілення рішення 2026 року сприятиме стабілізації роботи аграрних господарств, створить умови для планування посівних кампаній та збереження виробничого потенціалу аграрного сектору.

Прозоре будівництво

Уряд підтримав запуск застосунку «Прозоре будівництво» для фахівців державного архітектурно­будівельного контролю. Замість паперових актів та суб’єктивних рішень — чіткий алгоритм у смартфоні. Цифровий інструмент зробить огляд об’єктів фіксованим, а результати — доступними для кожного. Більше не вийде «не помітити» порушення або домовитися. Кожен крок фахівця фіксуватиметься в цифрі.

Застосунок працює як суворий чекліст. Фахівець приїжджає на об’єкт і має перевірити все за списком: від інклюзивності до пожежної безпеки. Фахівець зобов’язаний сфотографувати кожен етап виїзного огляду об’єкта. Система дає змогу додавати в режимі реального часу фото та відео. Завантажити старе фото з галереї неможливо. Застосунок не дозволить завершити перевірку, якщо інспектор не заповнив усі пункти.

Після огляду заповнений чекліст автоматично передається в систему до робочого кабінету посадовця. Саме на основі цього цифрового документа формується довідка для видачі сертифіката. Це прибирає ризик підміни даних чи втрати результатів перевірки дорогою до офісу.

Нові правила стосуються великих об’єктів (класи наслідків СС2 та СС3): житлових комплексів, торговельних центрів, лікарень тощо. Для звичайних приватних будинків усе залишається, як раніше — за декларативним принципом.

Результати виїзних оглядів стають публічними. Ви зможете зайти на портал ЄДЕССБ і побачити реальний стан будинку, в якому плануєте купити квартиру. Це захист інвесторів і гарантія безпеки мешканців.

Прибирається людський чиннник і корупція з будівельної галузі. Усе просто: виконав норми — отримав дозвіл.

Мобільний застосунок «Прозоре будівництво» розробила Державна інспекція архітектури та містобудування у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконує Фонд «Євразія» та фінансує UK Dev. Партнер проєкту — Фонд «Східна Європа». Оновлений чекліст реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління.

Цифровізація ринку праці

Кабінет Міністрів починає втілювати експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат через єдину інформаційно­аналітичну систему «Обрій». Координатори проєкту, розрахованого на два роки, — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і Міністерство цифрової трансформації, а відповідальна за організацію та забезпечення його реалізації — Державна служба зайнятості.

Проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники — роботодавці та працездатні особи — матимуть змогу всі основні етапи трудових відносин здійснювати онлайн: пошук роботи; підбір персоналу; укладення трудового договору та його припинення; ведення особової справи працівника.

Що змінюється для людей і роботодавців? Усі етапи трудових відносин буде цифровізовано. Усі процеси реалізовуватимуть через портал та мобільний застосунок «Дія». Кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль «Обрій» ID із переліком кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO. Отримає доступ до вакансій, запропонованих системою, зокрема за допомогою штучного інтелекту. Перелік пропозицій роботи буде сформовано за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії — від повної сумісності до 51%. Якщо цей показник буде меншим, система визначить кваліфікації, які потребують підвищення, і запропонує навчання.

Через «Обрій» ID людина матиме змогу надсилати роботодавцеві відгук на вакансію та відомості про себе, а також підписувати електронні документи з кадрових питань. Роботодавець зможе керувати своїми обліковими даними, опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії, запросити кандидата на співбесіду. Це дасть змогу роботодавцям швидше знаходити фахівців, а людям — релевантну роботу.

Єдина система передбачає створення реєстрів працездатних осіб і робочих місць. Кожен учасник експериментального проєкту матиме доступ до аналітичних систем, що аналізуватимуть та відстежуватимуть стан і тренди ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили й надаватимуть інтерактивний звіт, зокрема в динаміці.

Експериментальний проєкт передбачає добровільну участь роботодавців і працівників. Це дасть змогу поступово впроваджувати цифрові інструменти й адаптувати їх до реальних потреб ринку праці.

Уряд планує, що єдина цифрова система запрацює в жовтні 2026 року.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

Міністерство цифрової трансформації

Державна служба зайнятості