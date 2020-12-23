Тема державного оборонного замовлення завжди перебуває під прискіпливою увагою суспільства. Адже від повноти його виконання залежить стан обороноздатності країни загалом і Збройних сил зокрема. До речі, попри пізній початок через коронавірусну ситуацію, ДОЗ із честю долає цьогорічну дистанцію і, так би мовити, на фінішній прямій демонструє пристойний показник: план виконано на 94%. Саме такі офіційні дані наводить державний замовник в особі Міністерства оборони України.

Щоб не бути голослівним, наведу красномовну статистику. Вона свідчить, що цього року на озброєння українського війська прийнято 28 і допущено до експлуатації 19 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Прийнято на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун»; броньовану бойову колісну машину «Козак-2М1»; тактичну бойову колісну машину «Дозор-Б»; безпілотний авіаційний комплекс А1-СМ «Фурія». Допущено до експлуатації ударний безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar ТВ2; 30-мм постріл ВОГ-17В до автоматичного гранатомета АГС-17; КБА-117; броньовану медичну машину БММ МТ-ЛБ С; броньований вантажний автомобіль «Козак-012» і чимало інших зразків.

Як запевнили в оборонному відомстві, уряд ухвалив Програму підвищення обороноздатності ЗС України у 2020 році: цей документ затверджено і відповідні заходи внесено в оборонне замовлення. Про всяк випадок нагадаю, що закупівля за державними гарантіями передбачає отримання кредитних коштів, повернення яких з відсотками гарантує держава в наступні роки. Механізм закупівлі за державними гарантіями передбачає розроблення нормативно-правових актів щодо включення до Програми підвищення обороноздатності ЗС України у 2020 році основних показників ДОЗ, визначення умов надання державних гарантій тощо. Міноборони розробило всі необхідні проєкти таких нормативно-правових актів.

Недавно заступник міністра оборони України Олександр Миронюк розповів про перспективи переозброєння війська, зокрема про ракетний комплекс «Нептун», який прийняли на озброєння війська лише 23 серпня цього року. Тож запланованим фінансовим ресурсом на 2020-й коштів на його закупівлю не передбачили. Однак з огляду на те, що комплексу конче потребують ВМС для захисту морського узбережжя, завчасно подбали про перспективи.

«Міністерство оборони організувало відповідну роботу щодо підготовки його серійного виробництва 2021 року в межах державного контракту. Отже, ракетний комплекс «Нептун» стане потужним інструментом стримування агресивних дій ворога на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, розмістять у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів», — розповідає Олександр Миронюк.

Закупівля ракетного комплексу «Вільха» відбувається без зривів, а «Вільха-М» перебуває на стадії завершення. Його закупівлю сплановано на 2021 рік після прийняття комплексу на озброєння.

Міноборони України намагається забезпечити потреби ЗСУ в сучасних самохідних гаубицях калібру 152 мм. Розглядають два варіанти вирішення цього питання. Перший: закупівля чеського зразка САУ Dana-M2 після глибокої модернізації. До речі, контракту в Міноборони ще немає. За словами Олександра Миронюка, оборонне відомство вже подало зміни до ДОЗ. Якщо їх погодять, до кінця цього року контракт підпишуть. І вже за пів року перші зразки цієї САУ надійдуть в українське війська.

Як вважає Олександр Миронюк, для Міноборони це не просто механічна процедура закупівлі. Адже у такий спосіб вирішуємо питання не лише заміни старих артсистем спочатку з частковою локалізацією виробництва на території України, а згодом і розгортання повного циклу виготовлення на потужностях вітчизняних оборонних підприємств.

Серед переваг САУ Dana-M2 те, що, по-перше, це єдиний калібр, який є у ЗСУ, тому не потрібно закуповувати дорогі боєприпаси, доки ми не вирішили питання з виробництвом 155-мм снарядів в Україні. По-друге, це мобільність, здатність швидко перекидати їх у будь-яку точку нашої країни.

Другий варіант — подальший розвиток вітчизняного проєкту «Богдана». Як запевнив Олександр Миронюк, між Міноборони і ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» вже укладено державний контракт і сплачено аванс на виконання дослідно-конструкторської роботи. Однак визначені умовами державного контракту роботи підприємство не виконало. Завдяки діям Міністерства оборони вирішено питання про продовження виконання робіт, заблокованих 2018-го.

Сергій ВОРОНКОВ

для «Урядового кур’єра»

Матеріал підготовлено

за сприяння інформагентства Міноборони

АрміяInform