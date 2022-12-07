Збройні сили України як ядро сил оборони та опору української нації протягом майже 300 днів багато разів дивували світ. Як вказують авторитетні західні медіа, прямі військові витрати росії за дев’ять місяців війни з Україною становили близько $82 мільярди, а восени 2022 року їх вартість зросла вдвічі — до щонайменше $10 мільярдів на місяць.

На прохання Укрінформу фахівці Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння сформували рейтинг здобутків ЗСУ за час війни. Це свідчення змін в самих ЗСУ. А ще свідчення того, що саме ЗСУ нині творять нову історію України та Європи.

Отже, ТОП-10 найяскравіших фактів про наші ЗСУ

Десята позиція. ЗСУ не тільки вистояли в перші дні масштабної війни, а й зберегли бойову авіацію. Західні спецслужби надавали Україні від 72 годин до трьох тижнів опору. Але через дев’ять місяців глобальної війни війська путінських загарбників відступають. Попри наявність великої кількості ракет, кремлівське військо не домінує у небі. І це справжнє диво.

Дев’ята. Воїни ЗСУ в надзвичайно короткі терміни опанували величезну кількість озброєнь натовського зразка. Почалося це ще у березні — квітні з опанування засобів ППО, бронетехніки та артилерії. А нині ЗСУ переконливо доводять, що й опанування таких західних систем, як літаки F-16 або ракети ATACMS не викликатимуть технічних затримок.

Восьма. ЗСУ стали армією країни — не члена НАТО, яка має найбільший у світі перелік номенклатури озброєнь натовського зразка. На озброєнні в ЗСУ є зброя та обладнання навіть таких віддалених країн, як Австралія чи Японія. А ЗСУ віднині взаємосумісна з будь-якою країною Альянсу.

Сьома. ЗСУ створили першу в історії війн ситуацію, коли за допомогою великої кількості тактичних озброєнь змінили стратегічні цілі ворога. Ідеться про те, що саме масове використання малих озброєнь — ПТРК, ПЗРК, гранатометів, малих дронів (зокрема самостійно зроблених ерзац-кілерів) спричинило масове знищення техніки та живої сили окупантів. А потім, після відвертої втечі росіян з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, 25 березня путін вустами одного зі свої генералів повідомив, що цілі війни («спецоперації») полягають у «визволенні» Донецької та Луганської областей.

Шоста. ЗСУ успішно провели унікальну військову операцію зі знищення флагмана чф рф крейсера «москва». Вони потопили корабель за допомогою крилатих ракет вітчизняного виробництва — використовували берегові ракетні комплекси розробки ДККБ «ЛУЧ». Це стало першим випадком знищення флагмана з часів Другої світової війни та першим випадком знищення ракетного крейсера.

П’ята. ЗСУ на практиці довели, що високотехнологічні озброєння нівелюють відчутну перевагу в кількості озброєнь попереднього покоління. Маючи точніші боєприпаси для артилерії та їх більшу дальність ураження ворога, ЗСУ змусили його відступати та лишати позиції навіть до проведення наступальної операції. Це надзвичайний досвід сучасної війни, який переконує, що ЗСУ фактично ведуть війну нового покоління.

Четверта. Протягом дев’яти місяців 2022 року ЗСУ успішно провели не тільки оборонну операцію, а й певну кількість наступальних, які увійдуть у нові підручники військової справи. Найбільше вразили світ раптова операція на Харківщині, визволення Херсона, ураження військових баз на території окупованого Криму та очищення острова Зміїного. Вони спричинили в таборі ворога паніку та відчуття зневіри у власну армію.

Третя. ЗСУ провели першу у світі масштабну операцію у вигляді атаки рою морських дронів на потужні та дороговартісні військові кораблі. Це практичне використання «москітних стратегій», про які ще перед масштабним вторгненням говорили вітчизняні експерти, зокрема фахівці ЦДАКР. Ідеться про атаку морськими дронами-камікадзе великих кораблів «у надзахищеному місці» будь-якого флоту — власній бухті. 29 жовтня ЗСУ атакували кораблі рф в окупованому Севастополі саме таким озброєнням. Це потужний психологічний удар по кремлю, який вказує на домінування відносно дешевих, але сучасних передових технологій.

Друга. ЗСУ показали себе найбільш креативною сучасною армією світу. Деякі дії можуть здаватися унікальними. Приміром, фахівцям ЗСУ вдалося пристосування американських високошвидкісних протирадіолокаційних ракет з дальністю понад 100 км AGM-88 HARM до вітчизняних винищувачів. У руках українських армійців цивільні коптери й дрони стали потужним елементом асиметричної війни з ворогом, дали змогу здійснювати вогневі атаки далеко за межами можливостей наявної зброї, зокрема на території окупованого Криму. А щоб дістати ворога на острові Зміїному за 50 км від берега, наші військові ЗСУ зуміли розташувати французькі САУ CAESEAR на баржі, перетворивши артилерійську установку на плавучу батарею. Кмітливість вояків ЗСУ дала змогу створити елементи цифрового поля бою, коли оператор безпілотника Bayraktar TB2 перебував за сотні кілометрів від української САУ «Богдана», яка за його корегуванням знищувала позиції армії рф на острові Зміїний.

Перша. Через дев’ять місяців глобальної несправедливої війни кремля проти України ЗСУ стали однією з найпотужніших армій регіону. Сміливо й ризиковано розпочали та впевнено ведуть наступ на армію загарбників, яка вважалася «другою армією у світі». Або ж, іншими словами, саме ЗСУ дозволяють тепер політикам казати про українські умови переговорів та припинення війни.

Валентин БАДРАК,

директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння