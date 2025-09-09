Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з міністрами внутрішніх справ Ігорем Клименком та закордонних справ Андрієм Сибігою поінформувала 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, про наслідки однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян у ніч на 7 вересня. Вона повідомила, що керівникам дипмісій показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабінету Міністрів, де триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи з перекриття даху.

«Для нас ця атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість «шахедів» під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить у державні установи. Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, це екзистенційна війна. Серед загиблих 7 вересня — дворічна дитина і молода мама.

«росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє. Ми вдячні всім дипломатам: ваша присутність тут сьогодні зранку — знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави», — сказала Юлія Свириденко.

«Такі візити важливі одразу з кількох причин. По-перше, іноземці бачать на власні очі наслідки російського терору та отримують інформацію з перших вуст. По-друге, вони інформують свої столиці та штаб-квартири про такі візити, що додатково стимулює ухвалення необхідних рішень. По-третє, це демонстрація єдності міжнародної спільноти в підтримці України та українців, — зазначив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що росія варварськими ударами відкидає мирні зусилля та дипломатію, а отже для досягнення миру необхідний тиск на москву та посилення України.

Представники України провели брифінг для іноземних дипломатів, під час якого звернули увагу на руйнування та жертви, спричинені масованою російською атакою по всій українській території, зокрема в Києві, Сумах, Кременчуці, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність усім іноземним дипломатам, які засудили російський терор і запевнили в готовності їхніх урядів до конкретних кроків для зміцнення нашої держави та тиску на рф.

У заході взяли участь представники дипломатичних місій Австралії, Австрії, Азербайджану, Албанії, Алжиру, Апостольської Нунціатури, Аргентини, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Індонезії, Іраку, Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Катару, Киргизької Республіки, Китаю, Кіпру, Латвії, Литви, Лівії, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Пакистану, Палестини, ПАР, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Судану, США, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії, а також представники ЄС, НАТО та Ради Європи.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство закордонних справ