Після складної операції з видалення злоякісної пухлини прямої кишки (не робити її було вже не можна) ніхто з лікарів не гарантував пацієнтові, що він проживе більш як десять діб. На 21-й же день рана прооперованого чоловіка очистилася, і після необхідного лікування у стаціонарі його виписали додому. Десять років після того медики ще спостерігали пацієнта, аж доки він переїхав в інше місто.

Понад 100 найменувань

«Це було 2007 року, — розповідає директор НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» Микола Івасенко. — Хворому допомогла олія насіння амаранту нашого виробництва. Цю маслянисту рідину ефективно використовують під час комплексного супроводу різних захворювань. Вона сприяє регенерації слизової шлунка, кишківника, поліпшує мікроциркуляцію крові, зокрема в разі мікро- та макроангіопатій, сприяє покращенню функціонування сечостатевої системи, допомагає підвищити потенцію. Я гордий, що в селі Довжик під Житомиром випускають за новітніми технологіями продукти харчування, в яких без змін залишається все, що заклала природа: біологічно активні комплекси, вітаміни, макро- та мікроелементи, інші природні речовини, необхідні для здорового харчування людини».

І Микола Івасенко разом з лікарем-терапевтом вищої категорії Людмилою Осінньою став не лише демонструвати, а й частувати мене оліями торгової марки «Ан-нушка». Якість дегустованих олій мене вразила і викликала особливу повагу до трудового колективу, який виготовляє за рахунок низькотемпературної технології 22 найменування різних рослинних олій —для спеціальних медичних цілей і звичайних харчових продуктів. Технологічні процеси забезпечують переробку рослинної сировини за температур, які не перевищують +40°С і не змінюють її природний стан, не утворюють трансізомерів. На підприємстві впроваджено міжнародні стандарти ДСТУ ISO 22000 (НАССР), ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, які регламентують менеджмент якості, санітарну безпеку та екологію виробництва.

Підприємство закуповує сировину тільки в екологічно безпечних районах України, яка відповідає нормам та вимогам органічного землеробства. Тобто під час вирощування рослин не використовують генно модифікованих організмів, хімічно синтезованих добрив, регуляторів росту, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів. Це підтвердила Міжнародна федерація органічного сільського господарства IFOAM, яка працює у 100 країнах.

«Любов у тумані»

Микола Івасенко розповів також про... десять років пошуків насіння наприклад кмину чорного. Проби відбирали з афганського, пакистанського, індійського та іншого походження насіння, але це не дало бажаного результату: жодна партія не підходила за наявністю та кількістю в ній діючих речовин. Проте удача все-таки усміхнулася житомирцям: насіння відповідної якості знайшли на рідній землі, в Україні.

«Вирощений кмин, — приєдналася до розмови Людмила Осіння, — або, як його ще називають, чорнушка (а в Англії через гарні сіро-блакитні квіти — «любов у тумані»), як показали аналізи, повністю задовольнив вимоги виробників. З особливою повагою до олії чорнушки ставляться в мусульманських країнах. За їхніми віруваннями, вживати її закликав сам Магомет, який вважав, що ця олія лікує всі хвороби. Ми ж отримуємо продукт із великою кількістю ефірної олії, яка має широку протимікробну, противірусну, протизапальну та антиоксидантну дію. Наша олія чорнушки ще й із приємним присмаком суниці. Вона нормалізує імунітет, коригує раціон харчування.

Кожну олію, як і всю продукцію, перевіряє сертифікована лабораторія підприємства за показниками безпеки, радіаційного контролю, на вміст та кількість діючої речовини. Цю інформацію зазначають на етикетці. Наприклад, олія амаранту має у складі основну діючу речовину сквален, примули вечірньої — гамма-ліноленову кислоту, насіння льону — поліненасичені жирні кислоти омега 3 тощо».

Доступна всім продукція

Слухаючи розповідь про чудодійні властивості рослин, які оточують нас, на хвильку засумував, бо зрозумів, що ми не користуємося всім цим сповна. На жаль, з дитинства нас не навчають любити природу, берегти її. Зі школи пам’ятаю, як нам втовкмачували, що природа — «не храм, а майстерня, і людина в ній трудівник». Ось ми і майстрували, безконтрольно використовуючи різні отрутохімікати, мінеральні добрива, забруднюючи навколишнє природне середовище промисловими, транспортними відходами, радіонуклідами після аварії на Чорнобильській АЕС. І це не могло не позначитися негативно на природі. Вона, за висловом доктора філософських наук В’ячеслава Моісеєва, «стала хворою людиною», а ми, зробивши бідним важливу фізіологічну потребу організму — харчування, знизили його опір численним хворобам.

Колектив НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» упродовж історії свого існування намагається відновити рівновагу між Природою та Людиною, спрямовуючи всі зусилля на випуск екологічно безпечної для здоров’я, гарантованої якості продукції з рослинної сировини. Нині в Довжику виготовляють такі продукти: клітковина, подрібнені рослинні плоди, шроти, косметичні засоби з використанням олій і ліпофільних біологічно активних комплексів без штучних хімічних сполук, стабілізаторів. Із 2006-го і по 2014 рік підприємство брало участь у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих товарів України», на яких двічі отримувало дипломи лауреата і сім разів — переможця. На жаль, цього конкурсу в Україні більше не проводять.

Продукція НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» доступна за ціною: 200 мілілітрова упаковка олії з насіння льону, яка містить популярні на сьогодні поліненасичені жирні кислоти омега 3, коштує приблизно 50 гривень. Якщо її вживати, як рекомендовано, по одній чайній ложці двічі на день, то упаковки вистачає на 20 днів. 50 гривень на 20 днів — доступно навіть для пенсіонерів. І якщо дорогий імпортний аналог омега 3 має тваринне походження, то наш препарат виробляють з рослин — поліського льону. Житомирці гарантують, що їхній продукт отримано з термічно не обробленого живого насіння і він не має поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які можуть спровокувати онкологічні захворювання.

«До речі, німецька науковиця Йогана Будвіг, яка досліджувала жирні кислоти, створила спеціальний протокол для пацієнтів, котрі перенесли операцію чи хворіли на онкологічні недуги, — підсумувала Людмила Осіння. — Таким хворим Йогана Будвіг пропонувала вживати саме олію з льону з високим вмістом омега 3 (у нашій він становить 47%) разом з домашнім сиром 5% жирності та медом».

Навчать користуватися

Ідеальне співвідношення поживних та корисних речовин з їхньою дією працівники підприємства забезпечили і в інших продуктах завдяки співпраці колективу підприємства з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Українським інститутом екології людини, ДУ «Інститут урології НАМН України», Тернопільським державним медичним університетом ім. І. Горбачевського, Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМНУ, Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ, різними медичними центрами України. Тож продукцію НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» застосовують у комплементарній (доповнювальній) медицині. Це плоди розторопші плямистої подрібнені, протистресовий комплекс, йод, селен, цинк, клітковина розчинна, лютеїн з антиоксидантами, пилок квітковий, олії із зародків пшениці, горіха волоського, насіння гарбуза, вівса, плодів шипшини, кісточок винограду, енотери, шроти, клітковина, підсолоджувачі сорбіт, фруктоза, гель-сорбенти, натуральна косметика, мийні засоби. Докладнішу інформацію про продукцію можна знайти на сайті НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» або під час консультації.

Однак у Довжику не зупиняються на досягнутому. Колектив підприємства перебуває в постійному пошуку: одна з новинок житомирців — спрей «Вільний носик». Його призначено для щоденного гігієнічного догляду за слизовою оболонкою (у період пандемії це особливо актуально) і можна використовувати дітям, старшим за 5 років, та дорослими. Флакончик «Вільного носика» містить ліпофільні комплекси розторопші плямистої, плодів шипшини, низькотемпературні екстракти бруньок тополі чорної, м’яти, евкаліпту, нагідок, кропу. 1—2 натискання на розприскувач (дозатор) у кожний носовий хід двічі-тричі на добу дають змогу досягти чудового ефекту.

Продукція НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» фактично належить до фітотерапевтичних засобів, які тисячоліттями ефективно використовує людство. Не випадково ще Гіппократ бажав усім: «Нехай ваша їжа стане ліками!» Дослухаючись до порад грецького лікаря, радимо користуватись продукцією житомирського підприємства.