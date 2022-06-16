На Полтавщині попри воєнний стан не припинили підтримувати в належному стані дорожню інфраструктуру, розуміючи, що краще ремонтні роботи виконувати влітку. У матеріалі «Дороги зв’язують країну під час війни» («УК» №112 за 19 травня) ми вже повідомляли про відновлення зруйнованих автошляхів та дорожніх знаків, які було демонтовано на початку повномасштабного вторгнення росії. За час, що минув відтоді, обсяги дорожньо-ремонтних робіт в області збільшилися.

Нині працівники Служби автомобільних доріг у Полтавській області завершують наносити розмітки на дорогах державного значення. У службі повідомили, що підрядники виконують роботи на 11 дорогах із 14, які вони обслуговують. Не вказуватимемо ці дорожньо-транспортні артерії, проте дорожники цю операцію виконують з усією відповідальністю. Нанесення розмітки пішохідних переходів — один із видів експлуатаційного утримання.

Менше ям — ціліший транспорт

Долучилися до планових ремонтів і підрядники Агентства місцевих доріг Полтавської області. Першою взялися латати дорогу Терешки — Микільське на території Терешківської громади на околиці Полтави. У ямки та вибоїни в ній уже уклали майже 150 тонн асфальтобетону. Темп робіт наростає.

На початку року ДП «АМД» анонсувало проведення поточного середнього ремонту семи кілометрів цієї дороги на суму майже 33 мільйони гривень. Ремонт відбувається за кошти громади. Поки що агентство не отримує фінансування з держбюджету, а тільки очікує на відповідні надходження. Щоб не втрачати часу, під гарантійні листи підприємства окремі громади Полтавщини спрямовують на ремонт свою частку — 50 відсотків вартості робіт.

«Із початку війни джерела наповнення дорожнього фонду, зокрема паливний акциз, перекрито, тому протягом березня — травня з державного бюджету не надходили кошти. Дозволять фінансування ямкових ремонтів тільки найближчими днями. У нас 60 громад, але шість — вісім з них під наші гарантійні листи погодилися фінансувати ці роботи, щоб не втрачати часу. А потім ми долучимося зі своєю часткою 50 відсотків», — повідомили на підприємстві.

У Полтавській ОВА уточнили, що, згідно з уже затвердженим списком, 2022 року ямковий ремонт місцевих доріг проведуть у десяти громадах, сукупний розмір субвенції від громад становитиме майже 25 мільйонів гривень. Кількість пропозицій від громад щодо ямкових ремонтів може бути й більшою, все залежить від ініціативи органів місцевого самоврядування. Нині найактивніші у цьому Глобинська, Лохвицька, Пирятинська, Мачухівська, Машівська, Сенчанська, Ланнівська, Великосорочинська, Новоселівська та Терешківська громади.

Із незначним запізненням заяву на проведення ямкового ремонту доріг в ОВА та Агентство місцевих доріг подала й Полтавська територіальна громада.

«Якби не війна, то ми б уже почали цю роботу. Уже давно ми подали суму 20 мільйонів гривень, щоб провести першочерговий ямковий ремонт доріг. Доки чекали на затвердження, ям стало більше, тому список потрібно коригувати. Щоб розуміти, мало це чи багато — 20 мільйонів, то це лише 20 відсотків того, що ми запланували на початку року», — розповіли в управлінні ЖКГ Полтавського міськвиконкому.

В управлінні повідомили, що подали заявку на 5 мільйонів гривень (2,5 мільйона — місто і стільки само — агентство), які мають витратити на під’їзні дороги до старостатів. Цю заявку має погодити військова адміністрація.

Патрульним допоможе болард

Під час недавнього засідання виконкому в Полтаві затвердили два рішення, які стосуються прибирання вулиць міста і поточного ремонту доріг. За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, цими днями у наддніпрянському місті закрили для велосипедистів та пішоходів рух тротуарами Крюківського мосту. Упродовж місяця ними не можна буде їздити й ходити. Причина закриття — технологічні роботи.

Великого значення на Полтавщині надають безпеці руху. Зокрема нещодавно на допомогу патрульним на перехресті вулиць Гоголя та Соборності в обласному центрі посередині дороги встановили спеціальний обмежувач руху, так званий болард, який не дає проїхати автомобілем на пішохідну частину вулиці Соборності. Щоб опустити стовпчик і проїхати, водій повинен мати електронний дистанційний ключ. Такі ключі роздали комунальникам, водіям вантажівок, які постачають продукти місцевим кафе, мешканцям прилеглих будинків. Ці водії мають право проїхати транспортом у пішохідну зону. Поки що система захисту пішоходів на вулиці Соборності за 2,7 мільйона гривень не працює належно.

Пішохідні зони в місті розширюють: згідно з рішенням міської влади, згодом пішохідною зроблять і ділянку дороги між Сонячним та Петровським парками. У планах — повна реконструкція вулиці Соборності: бруківку піднімуть до рівня тротуарів, замінять комунікації, встановлять нові лавки, урни, ліхтарі та люки індивідуального дизайну.

Попри воєнний стан, Полтавщина продовжує піклуватися про належний стан інфраструктури і комфортний життєвий простір у містах і селищах.

Насамкінець. Торік на Полтавщині відремонтували та збудували 231 кілометр державних і місцевих доріг. Це більше, ніж у 2018 та 2019 роках разом. Ремонти й будівництво тривали на 31 дорожньому об’єкті. На ці роботи вдалося залучити 6,7 мільярда гривень. Область повністю використала кошти, які було передбачено на їх проведення. Це найкращий показник у країні.

2020 року на Полтавщині збудували та відремонтували 337 кілометрів доріг — 210 кілометрів доріг державного значення та 127 кілометрів — місцевого.