Після повернення з АТО Андрія не впізнати. Раніше завжди усміхнений, приязний і надзвичайно комунікабельний хлопець замкнувся в собі, майже не виходив з квартири і не спілкувався із сусідами, колишніми товаришами по роботі. Рідні з розумінням сприймали ці переміни, бо не з курорту, а з самого донецького пекла вирвався. Слава Богу живий і неушкоджений, а там — відійде, відігріється душею.

Та з кожним тижнем ставало дедалі гірше, бо ледь не щодня почав заглядати в чарку, став дратівливий, грубий, інколи аж до жорстокості. Просили його і батьки, і старший брат та колишні вже тепер друзі звернутися до психолога, на що Андрій лиш зиркав сердито та наче відрубував: я що псих?

Як розтопити лід упередженості

«У цьому й біда, — каже голова громадської організації «Спілка ветеранів АТО» Новобаварського району Харкова Олександр Стеценко. — У нас ще залишився совковий менталітет, то ж коли радять звернутися до психолога, багато хто це сприймає в штики, оскільки виникають асоціації з радянськими психіатричними лікарнями. Якщо в європейців, американців майже в кожного є свій психолог, то в нас це ще не прижилося. Отож коли в Україні 2015 року Школа громадського здоров’я Блумберга Університету Джона Гопкінса в партнерстві з Націо-нальним університетом «Києво-Могилянська академія» впровадили програму СЕТА, що надавала безкоштовні послуги психологічної допомоги, постала проблема залучення до неї учасників бойових дій та їхніх сімей. Адже не кожен хотів звертатися по допомогу за цією програмою».

Тоді, за словами Олександра Дмитровича, й виникла ідея залучити до проєкту ветеранські організації, які б працювали за принципом «Допомога побратимам від побратимів».

«Хто як не ми…»

Як стверджує Олександр Стеценко, це був дуже правильний підхід, оскільки про проблеми реабілітації знає не з чуток, бо з червня 2014 року і до липня 2018-го в складі парашутно-десантної роти спеціального призначення спочатку батальйону, а потім полку «Азов» брав участь у десятках боїв на сході нашої країни. На собі відчув тягар війни й нелегку адаптацію після повернення з фронту.

Уже тоді, каже Олександр Дмитрович, він багато чув про програму СЕТА, яка працює в Україні впродовж семи років.

«Але спочатку в проєкті психологи проводили індивідуальну роботу з учасниками бойових дій. А потім з’явився новий напрям, спрямований на групове проведення семінарів, головна мета яких — допомогти ветеранам перебороти в собі упередженість до такого інструменту психологічної реабілітації як консультації з психологами», — розповідає керівник ветеранської громадської організації. — Річ у тім, що психологам у нас не зовсім довіряють, бо багато хто не розрізняє психологів і психотерапевтів. Отож коли працівники програми СЕТА через членів нашої громадської організації — медиків — запропонували нам взяти участь у реалізації проєкту щодо психологічної реабілітації ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей за принципом «Допомога побратимам від побратимів», ми з готовністю відгукнулися на цю пропозицію. Бо хто як не ми це може зробити краще. Так у березні 2020 року наша ГО долучилася до програми СЕТА. Разом із почесним керівником обласної спілки ветеранів Павлом Борисовичем Федоровим і ще двома активістами ми їздили до Києво-Могилянської академії, навчалися й нині активно працюємо в проєкті. Програма добре продумана й ефективна. Механізми, які дає проєкт щодо психологічної реабілітації, справді дієві», — переконує Олександр Дмитрович.

За його словами, на Харківщині працює лише два провайдери СЕТА з числа ветеранів. Вони проводять групові заняття, семінари в зумі як фахівці, які пройшли навчання.

«Ми пояснюємо людям, що таке стрес, чим він небезпечний, які можуть бути наслідки, та даємо інструменти, як можна тестуватися на рівень стресу. Залежно від результатів людина розуміє, чи потрібно їй звернутися до психологів», — пояснює Олександр Стеценко.

За час дії програми ГО «Спілка ветеранів АТО» Новобаварського району надала допомогу понад 200 учасникам АТО/ООС та членам їхніх родин, хоча, на думку Олександра Дмитровича, реабілітаційної підтримки потребує набагато більша кількість осіб.

На цьому він наголошував і на круглому столі за участю представників структурних підрозділів Харківської ОДА, науковців, фахівців з реабілітації ветеранів, учасників АТО/ООС та гаряче обстоював необхідність продовження програми, яка має завершитися в березні 2022 року.

Про це говорила й директорка програми СЕТА в Україні Тара Рассел, повідомивши, що нині триває обговорення з приводу продовження вже напрацьованих варіантів співпраці з громадськістю щодо надання психологічної допомоги ветеранам війни та їхнім родинам. Таку необхідність вона аргументувала результатами дослідження ефективності програми СЕТА в Україні у 2015—2019 роках. Завдяки допомозі психологів в учасників бойових дій на 50 відсотків знижуються симптоми депресії та посттравматичного стресу.

ПРЯМА МОВА

Юрій ШПАРАГА,

директор департаменту соціального захисту

населення Харківської облдержадміністрації:

— На Харківщині нині налічується понад 18 тисяч учасників бойових дій на сході нашої держави. Майже 300 людей загинуло в боротьбі з російськими окупаційними військами. В області нараховується близько 400 членів сімей загиблих — це дружини, батьки та діти.

Ветерани та члени їхніх сімей користуються пільгами, гарантованими державою, зокрема проходять оздоровчі та реабілітаційні програми в місцевих закладах соціальних служб, санаторіях та обласному госпіталі ветеранів війни. Проте допомоги багато не буває, тим паче якщо йдеться про психологічну реабілітацію. Допомога, яка надають ветеранам та членам їхніх сімей у межах програми СЕТА, є успішним інструментом розв’язання саме психологічних проблем цієї категорії громадян.

ДОВІДКА «УК»

Програму СЕТА, розроблену групою з прикладних досліджень психічного здоров’я університету Джонса Гопкінса (the JHU Applied Mental Health Research Group (AMHR) та адаптовану фахівцями Києво-Могилянської академії, в Україні впроваджують з 2015 року. Назва методики — СЕТА — перекладається як терапевтичний підхід на основі загальних елементів. Вона базується на ефективних компонентах когнітивно-поведінкової терапії і передбачає комплексну допомогу для людей, які мають депресію, підвищену тривожність і ПТСР, та спрямована на надання психологічної допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їхніх родин без використання медикаментів і необхідності звертатися до психіатра.

В Україні проєкт СЕТА здійснює проєктна група Центру психосоціального супроводу НаУКМА за фінансової підтримки фонду жертв тортур USAID’s Victims of Torture Fund.

Проєкт реалізують в Київській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях.