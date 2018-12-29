Провідниками цього символу дружби між нашими країнами останньої п’ятниці 2018 року стали Президент Петро Порошенко й Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп. Що таке спільний контроль? Це не просто прискорення перетину кордону, а одна перевірка паспортів замість двох, один спільний митний догляд, одна спільна база. Для простих людей це елемент захисту їхніх прав, свобод, безпеки й водночас ефективний крок у боротьбі з контрабандою і корупцією.

Це вже шостий спільний пункт пропуску через українсько-молдовський кордон на його центральній ділянці. Проектна пропускна спроможність за добу становить 5—6 тисяч осіб і до 2 тисяч одиниць автотранспорту.

«Дуже важливо, що наші країни виконують свої зобов’язання й програму співпраці з європейськими партнерами», — наголосив Петро Порошенко, подякувавши Представництву ЄС в Україні, Місії ЄС із прикордонної допомоги Україні й Молдові та Міжнародній організації з міграції, які вже багато років підтримують наші країни у впровадженні найкращих прикордонних практик.

Загалом спільний прикордонно-митний контроль слугує реалізацією складової програми «Східного партнерства» про інтегроване управління кордоном. І тут Україна й Молдова успішно співпрацюють із ЄС упродовж багатьох років. До слова, Євросоюз витратив на облаштування цього пункту 5 мільйонів доларів.

Одна біда на двох сусідів

Павел Філіп погодився, що для обох країн відкриття спільного пункту пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» стало знаковою подією. І з точки зору поглиблення дружби, і з точки зору ефективного використання коштів Європейського Союзу. Тут вдалося розбудувати сучасну європейську інфраструктуру, і цей пункт пропуску наближає наші країни до Європи.

До неї наблизить і демократичне проведення важливих виборів, які мають відбутися в наших країнах наступного року. Та, на жаль, маючи під боком такого небезпечного сусіда, як Росія, слід завжди бути на сторожі. У Кремлі вже почали реалізацію сценарію безпосереднього втручання у виборчі процеси. Це й сучасні інформаційні диверсії, й активні дії п’ятої колони всередині України, яка готова негайно вести принизливі переговори на умовах капітуляції з Росією. Ніхто більше, ніж ми, українці, не хоче миру. Але миру на умовах міжнародного права і національних інтересів України, а не на умовах капітуляції.

«Що можемо протиставити? Лише нашу єдність і твердий поступ України і Молдови в Європейський Союз. Це принципова позиція нашої політики, і цьому сприяє сьогоднішня подія», — наголосив Президент.

Міжнародна підтримка й братнє плече

Наші країни єднає необхідність обстоювання суверенітету й територіальної цілісності. «Ми твердо стоїмо на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України, підтримки суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова. На жаль, країна, яка порушує територіальну цілісність, у нас також одна — Російська Федерація», — окреслив ситуацію Петро Порошенко.

Україна і Молдова співпрацюють і в міжнародних організаціях. «Хочу подякувати нашим молдовським колегам за підтримку останніх резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Молдова не лише підтримала голосуванням, а була співавтором цих резолюцій. Ішлося про дотримання прав людини в окупованому Криму і про зупинку мілітаризації Криму, Азовського й Чорного морів», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.

Дякував він і за участь молдовських спостерігачів у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка надає змогу представлення об’єктивної, неупередженої інформації світу про російську окупацію сходу нашої держави.

Важлива складова двосторонньої співпраці — значне підвищення рівня безпеки в регіоні. Ніколи українсько-молдовські відносини не були на такому високому рівні, як за останні кілька років. І тут провідну роль відіграє молдовський Прем’єр-міністр і щирий друг України Павел Філіп.

Він зауважив, що в сучасному світі архітектура безпеки змінюється і постають нові виклики, тому охорона державного кордону стає стратегічно важливим питанням для обох держав.

«Хотів би зазначити, що ми відчуваємо постійну підтримку і допомогу наших колег з України. Запевняю вас, шановний пане Президенте, що ми будемо завжди поряд із керівництвом України в захисті її територіальної цілісності й суверенітету», — запевнив керівник молдовського уряду.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»