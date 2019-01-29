Квіти й повітряні кульки. Державні прапори і плакати з написами: «Дякуємо за мирне небо!», «Вітаємо героїв з поверненням!», «Пишаємося славними бійцями 72-ї бригади!» Саме так жителі Білої Церкви зустрічали військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців, які повернулися із зони проведення операції Об’єднаних сил у пункт постійної дислокації.
З перших днів російської агресії проти України особовий склад 72-ї ОМБР став на захист держави на кримському напрямку, на Донеччині та Луганщині. Наприкінці березня 2014 року підрозділи військової частини утримували оборону біля міст Маріуполь і Волноваха на Донеччині (Приазов’я). Перший механізований батальйон утримував маріупольський та донецький аеропорти, виконував завдання з прикриття 248-кілометрової прикордонної зони від Амвросіївки до Ізвариного. Другий батальйон з березня по травень 2014-го тримав оборону довкола Маріуполя й Волновахи, далі поблизу Амвросіївки й Старобешевого.
12—17 червня 2014 року батальйони разом з іншими підрозділами ЗСУ здійснили славнозвісний 248-кілометровий рейд уздовж українсько-російського кордону до Ізвариного, Свердловська, Червонопартизанська, де мужньо утримували оборону півтора місяця. Із травня 2018-го по січень 2019 року підрозділи славної бригади брали участь у відсічі російській агресії у складі Об’єднаних сил поблизу світлодарської дуги. Завдяки наполегливості й професіоналізму військовослужбовців військової частини вдалося за короткий термін побудувати ефективну оборону і створити систему вогню, що давало змогу виконувати завдання за призначенням та завдавати ворогові відчутних втрат.
Президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко під час зустрічі з військовослужбовцями відзначив їхній високий бойовий дух, злагодженість і професіоналізм у захисті України від російської агресії. «Зустрічаючись на залізничному вокзалі з героями, побачив упевнених і мужніх воїнів, які більш як півроку утримували бойові позиції, боронячи українську землю. Упродовж п’яти років ім’я героїчної військової частини з Білої Церкви грізними для ворога перекотами лунає на різних ділянках фронту», — наголосив Президент.
Глава держави підкреслив, що весь український народ пам’ятає, як воїни зі складу бригади в зимові дні 2017-го стали на шляху окупантів під Авдіївкою і продемонстрували незламний характер, ні на крок не відступивши із займаних позицій під натиском ворога.
«Під час тих важких боїв поблизу шахти «Бутівка» та за авдіївську промзону у відповідь на провокації ворога підрозділи бригади провели блискавичну операцію, захопили позиції окупантів і фактично вщент розгромили створені, озброєні, підготовлені та керовані російськими окупантами сили ворога. За стійкість, згуртованість і неймовірну внутрішню силу супротивник охрестив бригаду чорною», — зауважив Петро Порошенко і додав, що бойова бригада з честю несе високе звання військової частини — Чорних запорожців, імені наших славетних предків, що, як і сучасні військові, мужньо боролися з російськими зайдами 100 років тому.
За виявлені мужність і героїзм 342 військовослужбовці бригади нагороджено державними нагородами, двоє удостоєно високого звання Героя України.
«За період бойових дій близько 700 військовослужбовців бригади зазнали поранень та травм різного ступеня важкості. Перед приїздом до вас відвідав Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь». Зустрівся з пораненими воїнами бригади, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу 16 січня поблизу селища Троїцьке. Подякував кожному героєві за звитягу та вірність Україні. Кожен з них запевнив, що мріє якнайшвидше повернутися до бойового складу бригади. Це справжні мужні герої України», — підкреслив Президент.
116 воїнів бригади поклали життя за Україну. Перед початком зустрічі з військовослужбовцями 72-ї ОМБР Петро Порошенко вшанував пам’ять її бійців, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До пам’ятника з написом «Бійцям 72-ї ОМБР, славетним нащадкам козацького роду, які полягли у визвольній боротьбі за свою землю» та іменами загиблих військовослужбовців бригади він поклав квіти та до землі вклонився пам’яті воїнів.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»