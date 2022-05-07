Україна, завдяки підтримці союзників, має всі шанси перемогти росію на полі бою і вже у найближчій перспективі звільнити окуповані території. А де і як завершиться війна, може вирішувати вже не володимир путін, а Президент України Володимир Зеленський.

Таку думку в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу висловив польський військовий експерт, екскомандувач сухопутних військ збройних сил Польщі, колишній заступник міністра націо­нальної оборони РП Вальдемар Скшипчак.

— Пане генерале, 9 травня путін проведе військовий парад на Червоній площі у Москві й, напевно, оголосить про якусь перемогу у війні з Україною. Чи насправді він матиме що оголошувати?

— Російська пропаганда може оголосити все що завгодно, і навіть із поразки, яку вона зазнає в Україні, зробити перемогу. І росіяни віритимуть путіну. Проте насправді їм немає що оголошувати, оскільки вони програють в Україні. Ймовірно, 9 травня путін заявить, що території, які вони змогли захопити за період війни в Україні, і були цілями кремля. І це нібито перемога, хоча всім зрозуміло, що він не досягнув в Україні жодних цілей під час своєї так званої воєнної операції.

На окупацію значних територій України російська армія не має сил, оскільки українська армія зразково б’ється з ворогом.

Проблема путіна полягає в тому, що російська армія вже не має боєздатного війська. Отже, він може оголосити часткову або повну мобілізацію, аби посилити військовий контингент, який вже перебуває в Україні.

Очевидно, в росії побоюються, що Україна — отримуючи багато військової техніки із Заходу і створюючи нові військові підрозділи — поступово почне витісняти російську армію. Час зараз грає на Україну, і його треба використати.

— Що дасть путіну оголошення мобілізації?

— В оперативному плані нічого не дасть. Вони зможуть потрапити на фронт лише через кілька тижнів.

Росіяни вірять російській пропаганді, отже, не вірять, що росія здійснює геноцид в Україні. Проблема ще полягає в тому, що програна війна сильно похитнула позиції путіна. Він усвідомлює, що цей програш на його відповідальності, і побоюється соціальних заворушень через дію санкцій, запроваджених проти росії. Вони стають усе більш відчутними, економічна ситуація в росії поступово погіршується. Можливо, у кремлі почнуться рухи, спрямовані на усунення його від влади, і подальші спроби домовитися із Заходом, а, можливо, й Україною також.

— Як ви оцінюєте оперативну ситуацію на фронті?

— На так званій Донбаській дузі українці готують росіянам стратегічну пастку. Українці добре підготувалися до оборони на донбаському напрямку і на ньому росіяни вже поламали собі зуби, зазнали значних втрат. А там зосереджено найбільше російських сил, яких вже не вистачає. На Донбасі все йде до поразки російських сил, їх зупинять.

Українці їх виснажують на цьому напрямку, одночасно контратакуючи на харківському та миколаївському напрямках. Мені здається, що нові українські підрозділи зможуть розбити росіян на північ від Харкова і на південь від Кривого Рогу.

— Зараз надзвичайно складна ситуація в оточеному Маріуполі, де перебуває ще багато цивільних та військових. Українські військові просять світ врятувати цивільних людей і сприяти безпечному виведенню українських сил із меткомбінату «Азовсталь»…

— Це може зробити лише Туреччина, турецькі кораблі, росіяни їх не атакуватимуть. Наразі ця країна не наважилася на такий крок, хоча повинна була би це зробити. Зараз також не до кінця зрозуміло, що відбувається із сухопутним коридором евакуації з Маріуполя, оскільки не всі автобуси безпечно виїжджають, частина по дорозі зникає. Зрозуміло, що росіяни захоплюють жінок і дітей, вивозять їх у росію, у тому числі й на Далекий Схід.

— Україна отримує від Заходу безпрецедентну підтримку, зокрема від США, Великої Британії, Польщі та багатьох інших країн. Чи, на вашу думку, ця допомога зараз є достатньою, чи могла би бути значно вагомішою?

— Ця допомога буде інтенсивною. Але потрібно діяти і на інших фронтах. Зокрема, потрібно позбавляти росію союзників і забезпечити її повну ізоляцію. Необхідно докладати максимум зусиль, аби ізолювати росію путіна у світі, й тоді можна очікувати на повалення російського режиму.

— Що може мати вирішальний вплив на долю цієї війни, коли вона може завершитися?

— Вона має закінчитися тоді, коли це скаже Президент Зеленський.

— Що ви маєте на увазі?

— Зараз для України настав сприятливий момент повернути те, що вона втратила. Зараз вже не путін повинен вирішувати долю війни, а Президент Зеленський. Президент України зараз перемагає, тому він повинен визначити, коли буде її завершення. Я маю на увазі, що Україна має шанс звільнити всі окуповані території Донбасу, а питання Криму має вирішуватися на міжнародній арені пізніше — можливо, вже з іншим президентом росії.

Я також вважаю, що має перестати існувати проросійське Придністров’я (Придністровська молдавська республіка. — Ред.). Росіян потрібно прогнати звідти.

— Коли завершиться війна?

— Україна має впоратися з російською армією до того, як нові мобілізовані сили потраплять на фронт. Для цього є чотири-п’ять тижнів, думаю, до кінця червня.

Юрій БАНАХЕВИЧ,

Укрінформ