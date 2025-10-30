Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, всіма членами уряду та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, під час якої міністри доповідали про перші сто днів роботи оновленого Кабміну. Також ішлося про ключові завдання на наступні сто днів.

Серед головних питань — енергетика, фінансування сектору безпеки та оборони, тиск на росію, виробництво зброї, реабілітація ветеранів, зарплати вчителів, науковців і медиків, соціальні послуги, компенсація за зруйноване житло, цифровізація та співпраця з партнерами.

Юлія Свириденко представила результати роботи урядової команди, а також доповіла про залучення фінансової підтримки від іноземних партнерів.

«Сто днів тому ми визначили пріоритети, закріплені в Плані дій уряду. Наша команда працює, щоб забезпечити безперебійне життя держави в умовах повномасштабної війни, а також потреби оборони, подбати про наших цивільних людей, підтримати розвиток економіки і запровадити комплексну політику з підтримки прифронтових регіонів», — цитує Юлію Свириденко Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Ми сфокусувалися на фінансуванні всіх критичних для держави напрямів. На підтримку держбюджету отримали 9,4 мільярда доларів за механізмом ERA loan i 3,05 мільярда євро через Ukraine Facility. Понад 2,6 мільярда доларів залучили на потреби оборони через механізм PURL. Також забезпечили кошти для захисту енергетики й на закупівлю газу для проходження зими», — повідомила Прем’єр-міністр.

Президент наголосив, що вже є 70 % фінансування для імпорту газу, та доручив уряду невідкладно досягти всіх 100 %. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга й міністр енергетики Світлана Гринчук мають забезпечити повну реалізацію домовленостей із Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Європейською комісією щодо фінансування і постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

Уряд також провів комплексний аудит оборонних видатків, напрацював правовий режим Defence City для виробників української зброї, впровадив систему Delta для військових на всіх рівнях.

Міністр оборони Денис Шмигаль доповів, що компанії нарощують обсяги виробництва FPV, дронів-перехоплювачів та дипстрайків. Президент наголосив, що на кінець року потрібно вийти на показник понад 50 % зброї українського виробництва для захисту України. Глава держави поставив завдання запустити вже наступного місяця програму контрольованого експорту української зброї.

Також до кінця року Міноборони планує завершити перший етап трансформації Сил оборони й повністю перейти на корпусну систему у Збройних силах України.

Крім того, запрацювала онлайн-платформа «Ветеран Pro», яка містить актуальну інформацію для отримання житла, компенсації за зруйновані помешкання, оформлення статусу особи з інвалідністю через війну, переобладнання робочого місця та подання заявок на ветеранський спорт. Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова доповіла, що вже розпочалася адаптація ветеранів, які втратили зір.

«Минулого тижня ми ухвалили постанову про довготривалий догляд — це для тих, хто зазнав дуже тяжких поранень і потребує ширших послуг, ніж паліатив для цивільних, які лікуються не через бойові травми», — додала вона.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін доповів про реалізацію програми «Пакунок школяра» та послуги для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, «Сімейна домівка».

«Сімейна домівка» — це для дітей, які не хочуть або не можуть бути всиновленими з тих чи інших причин, зокрема діти з інвалідністю. За підтримки Фундації Олени Зеленської у перших двох регіонах з’являться будинки для надання такої послуги. Надалі її пілотуватимуть у 12 регіонах. Наступним кроком проєкт буде масштабовано у всій країні», — зазначив він.

Також передбачено збільшення виплат прийомним батькам і батькам-вихователям. Триває робота для поліпшення протезування військових, спрощено можливість отримання високофункціональних протезів.

Докладна увага — галузі охорони здоров’я, зокрема ситуації з цінами на ліки та доступністю ліків. Президент наголосив, що міністр охорони здоров’я має забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки справді стають доступнішими.

Віктор Ляшко поінформував про спрощення умов для навчання в медзакладах для бойових медиків та їх працевлаштування в цивільній системі охорони здоров’я. Також ішлося про підвищення зарплатних гарантій для медиків.

«У проєкті бюджету наступного року ми додаємо в програму медичних гарантій 16 мільярдів гривень. Уряд запроваджує певні ініціативи, щоб медзаклади мали додаткове фінансування, особливо на прифронтових територіях. Важливо, щоб керівники лікарень раціонально скористалися цими додатковими коштами і вони йшли насамперед на підвищення заробітних плат медикам. Розрахунки показують, що це дає змогу, приміром, платити сімейному лікареві 35 тисяч гривень», — зазначив він.

Також ішлося про необхідність підвищення зарплат для вчителів і викладачів наступного року. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий доповів, що міністерство провело атестацію всіх академічних установ — уперше із запровадженням нової моделі базового фінансування.

«155 мільйонів ми вже розподілили академічним інститутам, які досягають високих результатів та атестовані за категорією А. Наступного року більш ніж 40 % академічних інституцій із найвищими категоріями отримають додаткове фінансування за новою моделлю», — поінформував Оксен Лісовий.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів про відновлення в регіонах. Він зазначив, що завдяки побудованому водогону вперше з 2022 року вдалося запустити централізовану подачу води для пів мільйона жителів Миколаєва. Також відкрили першу євроколію з Ужгорода й розпочали найбільший проєкт інвестицій у порти. Крім того, масштабували програму компенсацій «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

«Уже ухвалено постанову, за якою люди, в котрих майно залишилося на тимчасово окупованих територіях, отримуватимуть компенсацію 2 мільйони гривень для купівлі нового житла. Ми знайшли перші 15 мільярдів гривень на реалізацію проєкту. Це будуть родини учасників бойових дій і люди, які отримали інвалідність унаслідок війни. Це перший етап, і вже триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб усі родини з ТОТ отримали компенсації», — поінформував Олексій Кулеба.

Президент доручив міністрові фінансів Сергієві Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які слід спрямовувати кошти від заморожених російських активів.

Глава держави також поставив завдання міністрові закордонних справ провести роботу із синхронізації обмежувальних заходів проти росії: санкції партнерів узгодити з українською юрисдикцією, санкції України — з партнерами й між самими партнерами.

«Щоб у всіх найважливіших юрисдикціях світу діяв однаково болісний для росії тиск за цю війну. Дев’ятнадцятий пакет санкцій Євросоюзу має бути синхронізовано в усіх ключових країнах Європи поза Євросоюзом», — наголосив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський акцентував, що важливо залучити ресурси та кошти в царину культури в час війни. Віцепрем’єр-міністр — міністр культури Тетяна Бережна розповіла про програму «Власна справа для креативних індустрій», яка передбачає гранти до 1 млн грн. Також вона повідомила про створення Фонду культурної спадщини України, міжнародної платформи для відновлення й захисту культурної спадщини.

«Маємо понад чотири тисячі об’єктів мережі закладів культури та об’єктів культурної спадщини в Україні, які пошкоджено внаслідок агресії рф. Готуємо детальне портфоліо, прозору систему подачі й розподілу коштів для цих об’єктів», — поінформувала вона.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров доповів щодо нових послуг для українців у «Дії», електронного нотаріату та нового напряму державної роботи — електронного судочинства.

«Ми майже з кожним міністерством маємо спільні проєкти чи послуги в роботі. За останні сто днів уже десятки сервісів запущено», — зазначив Михайло Федоров.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний доповів про запровадження наукового парку Olympic Lab, а також цифрової системи медичного та науково-методичного супроводу українських атлетів. За його словами, підготовлено законопроєкт про науку в спорті та ухвалено закон про оренду державної і комунальної спортивної інфраструктури, щоб полегшити спортивним школам і секціям доступ до неї.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що до кінця року має завершитися конкурс на розроблення родовища «Добра» за угодою про розподіл продукції. За його словами, триває реалізація політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні», зокрема програми «Доступні кредити 5—7—9%».

Джерело:

Офіс Президента