Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кривоноса Сергія Григоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2577419256.
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26402056200938.
У звя’зку з допущеною помилкою під час опублікування реквізитів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України Безсмертного Романа Петровича Центральна виборча комісія повідомляє правильні реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Безсмертного Романа Петровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2406004592.
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26405056200838.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ващенка Олександра Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2276911717.
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26407056200289.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Петрова Володимира Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2844802894.
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26409056200834.