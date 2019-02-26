Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд Кривоноса Сергія Григоровича.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2577419256.

Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 380269.

 

 

Рахунок отримувача: 26402056200938.

 

У звя’зку з допущеною помилкою під час опублікування реквізитів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України Безсмертного Романа Петровича Центральна виборча комісія повідомляє правильні реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд Безсмертного Романа Петровича.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2406004592.

Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 380269.

 

Рахунок отримувача: 26405056200838.

 

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд Ващенка Олександра Михайловича.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2276911717.

Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 380269.

 

Рахунок отримувача: 26407056200289.

 

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд Петрова Володимира Володимировича.

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2844802894.

Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 380269.

Рахунок отримувача: 26409056200834. 