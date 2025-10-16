Урядова команда на чолі з Юлією Свириденко бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з урядовою командою, головою НБУ, представниками Нафтогазу працює у США. Українська делегація бере участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Заплановано зустрічі із представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, міністрами фінансів США та країн «Групи семи».

«У пріоритеті, за дорученням Президента, — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни.

Докладно пояснюємо партнерам наслідки останніх атак росіян на наші енергооб’єкти. Працюємо над залученням нових ресурсів та підтримки», — повідомила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр на зустрічі у Вашингтоні подякувала міністрові фінансів США Скотту Бессенту за підтримку двосторонньої продуктивної взаємодії.

«Продовжуємо діалог лідерів наших держав та рухаємося швидкими темпами. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший пайплайн потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах у критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі. Україна — надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів», — сказала Юлія Свириденко.

Сторони обговорили спів­працю заради енергетичної безпеки Європи.

«росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль», — наголосила глава українського уряду.

На зустрічі окремий акцент співрозмовники зробили на питанні продовження санкцій на рф.

«Вдячна секретареві Бессенту за позицію працювати разом із країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти», — зазначила Прем’єр-міністр України.

Юлія Свириденко висловила вдячність американській адміністрації за плідну співпрацю: «Продовжуємо координувати наші зусилля для посилення України за основними напрямами: оборона, санкції, фінансова підтримка».

Прем’єр-міністр разом з урядовою командою зустрілася у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

«Рада бачити комісара ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса. Багато спільних тем: продовження фінансової підтримки України, імплементація нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом», — повідомила Юлія Свириденко.

Очільниця українського уряду наголосила, що на кожній зустрічі у Вашингтоні порушує теми захисту української енергетики та підтримки української стійкості цієї зими і шляхи її захисту.

Юлія Свириденко висловила сподівання на ухвалення 19-го пакета європейських санкцій проти росії: «Продовження послідовного тиску — єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими росія оплачує війну».

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій

з громадськістю

Секретаріату КМУ

