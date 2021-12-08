Україна велика. Вільна. Незалежна. Мирна. Усе це завдяки нашим військовим, захисникам, усім видам і родам військ, до яких ми не відчуваємо нічого іншого, ніж гордість, гордість і ще раз гордість. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив у Харкові на площі Свободи під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України.

«30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати. Це Збройні сили України. 6 грудня 1991-го було ухвалено закон про ЗСУ, але традиції українського війська налічують тисячоліття, починаючи від дружини Київської Русі, запорозьких козаків, Січових стрільців, повстанців і бійців у складі армій антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Усі вони служили прикладом військового гарту, мужності й стійкості для сучасного покоління українських військових», — констатував глава держави.

Українцям доводиться постійно боротися за право жити в незалежній країні. Було багато спроб поставити на коліна нашу волелюбну націю. Остання спроба родом із 2014 року. Ім’я їй — російська воєнна агресія. Вісім років наші захисники стримують подальше поширення кремлівської пошесті з упевненістю, що тимчасово окуповані ворогом українські території повернуться до мирного та цивілізованого життя у складі рідної Української держави.

Під час урочистостей Володимир Зеленський заявив: «Ми пишаємося Збройними силами. Усіма, хто звільняв Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ. Усіма, хто приніс мир в Авдіївку, Бахмут і Щастя. Усіма, хто обов’язково принесе мир у Донецьк. Усіма, хто принесе мир у Луганськ. Усіма, хто принесе мир у Крим. Безмежно дякуємо всім нашим захисникам і захисницям.

Нині в ЗСУ служить понад 32 тисячі жінок і дівчат. Удвічі більше порівняно з 2014 роком. І вони не «окраса», не на других ролях, вони справжні, відважні й хоробрі бійці. Понад 16 тисяч з них — учасниці бойових дій. Тисячі жінок носять офіцерські звання, командують відділеннями та взводами, виконують бойові завдання в операції Об’єднаних сил. Низько вклоняємось нашим воїнам! Сьогодні. Завтра. І щодня».

Глава держави наголосив, що український народ пишається своїми ветеранами, і наступного року, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході. А одразу після цього почнеться аналогічний процес для всіх українських військовослужбовців.

На жаль, агресор і надалі забирає життя наших захисників. Усі українці шанують пам’ять про тих, хто заплатив за незалежність держави найвищу ціну. Присутні на заході до Дня ЗСУ вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх наших загиблих військових.

Амбітні плани

Президент розповів, як надалі розбудовуватиметься українська армія, щоб ставати сильнішою та боєздатнішою.

«В Україні вперше почали серійне виробництво та постачання до ЗСУ ракетного комплексу «Нептун». Українське військо отримало протитанкові ракетні комплекси Javelin та контрбатарейні системи. Продовжено комплексну ракетну програму. Розбудовуємо наш Військово-Морський флот. Підписано угоду з Великою Британією на суму понад 60 мільярдів гривень для будівництва наших ракетних катерів, військово-морських баз, постачання протимінних кораблів, оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Спільно з Туреччиною будуємо корвет класу Ada. Уже до складу Військово-Морських сил ЗСУ передано два патрульні катери типу «Айленд» — «Фастів» і «Суми», — цитує слова глави держави його Офіс.

Володимир Зеленський додав, що вперше в історії України підписано контракт на виробництво та постачання Повітряним силам трьох нових військово-транспортних літаків Ан-178. На озброєння прийнято безпілотні авіаційні комплекси «Лелека» і «Байрактар».

«Починаємо в Україні будівництво українського заводу з виготовлення сучасних військових дронів. На аеродромі «Озерному» на Житомирщині Повітряні сили ЗСУ вже отримали гелікоптер Мі-8 та літаки L-39, Су-27 і Ан-26», — повідомив Президент.

Україна спільно з Канадою започаткувала космічний проєкт зі створення космодрому для ракети-носія «Циклон» українського виробництва. На Атлантичному узбережжі Канади розпочато будівництво стартового майданчика.

Говорив глава держави й про те, що український народ пишається воєнною розвідкою, яка під час подій в Афганістані у максимально небезпечній обстановці врятувала близько тисячі осіб. Україна пишається Силами спеціальних операцій, Десантно-штурмовими військами та кібервійськами, а також військовими капеланами.

Нове озброєння

З нагоди Дня ЗСУ військові частини в регіонах країни отримали нове озброєння й техніку. Ідеться про майже сотню одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема, у Харкові армійцям передано сертифікати на броньовані автомобілі «Козак-2М1», танки Т-64БВ, бронетранспортери БТР-4. У Краматорську — сертифікати на 34 броньовані автомобілі «Козак-2М1». Військовим у Києві передано сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Humwee, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали у Львові.

Після передачі військової техніки Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ, бойові прапори військовим частинам ЗСУ.

Вручено бойові прапори 38 зенітному ракетному полку сухопутних військ ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням «ім. генерала-хорунжого Юрія Тютюнника», 72 окремому полку підтримки командування сил підтримки ЗСУ, 3 окремій бригаді зв’язку командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, головному інформаційному телекомунікаційному вузлу, 31 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням «ім. гетьмана Михайла Дорошенка», 57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ.

За дорученням глави держави в зоні проведення операції Об’єднаних сил вручено бойові прапори 199 навчальному центру Десантно-штурмових військ, 148 окремому гаубичному самохідному дивізіону Десантно-штурмових військ. В Одесі вручено бойові прапори 801 окремому загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами, 194 понтонно-мостовому полку Державної спеціальної служби транспорту, 37 окремому полку зв’язку, прапор зі стрічкою з почесним найменуванням «Дніпровська» — 26 окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту.

У Києві вручено бойові прапори 145 окремому ремонтно-відновлювальному полку, 8 навчальному центру Державної спеціальної служби транспорту зі стрічкою з почесним найменуванням «Чернігівський», зі стрічкою з почесним найменуванням «Конотопський» — 36 шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту. У Львові вручено бойові прапори 143 об’єднаному навчально-тренувальному центру, а також почесне найменування «ім. Українських січових стрільців» — 223 зенітному ракетному полку.