Нашому заводу — півтора століття. Не тільки в Україні, а й у світі знайдеться небагато фірм, які пройшли такий шлях, зберігши традиційне виробництво і освоївши нові напрями діяльності в галузі рейкового транспорту.

Ми створюємо нове, зберігаючи традиції. Це девіз до ювілею, який найбільш повно і ємко відображає суть діяльності, ідео­логію бізнесу публічного акціо­нерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод». У ньому відображено прагнення до передового, бажання працювати в нових сферах діяльності, готовність іти назустріч побажанням замовників. У ньому зобов’язання фірми перед країною, спільнотою партнерів у світі, покупцями продукції, колективом за кінцевий підсумок роботи. Саме так протягом ось уже 150 років діє наша компанія.

Вагони КВБЗ — це надійна довговічна техніка

А тепер коротко про 150-річний шлях. Крюківські залізничні майстерні народженням у 1868—1869 роках зобов’язані передовим тенденціям того часу. Тривало активне будівництво залізниць, розвиток залізничного транспорту. У 1874 році майстерні увійшли до складу Харківсько-Миколаївської залізниці, були перейменовані на вагонні й перепрофільовані на ремонт лише вагонів — вантажних (товарних) і пасажирських.

Улітку 1896-го на околиці Крюкова почалося велике будівництво — зводили вагонні майстерні. 15 червня 1898 року в ще не добудованих корпусах почали ремонтувати вантажні вагони. А з 1 серпня 1900-го — і пасажирські. Головні крюківські вагонні майстерні стали найбільшими, найліпше оснащеними майстернями Харківсько-Миколаївської залізниці.

Відтоді спливло понад 120 років, але до сьогодні збереглося кілька корпусів, побудованих у ХIХ столітті, які використовують у виробництві.

Революції 1905 та 1917 років, Перша світова війна, інтервенція та інші соціальні потрясіння початку ХХ століття не обійшли ні колективу, ні корпусів вагонних майстерень. Тільки у 1920 році почалося поступове їх відновлення і відродження.

Новим етапом у житті підприємства став 1930-й. На базі майстерень створено вагонобудівний завод, почалася велика реконструкція, перехід від ремонту до випуску нового рухомого складу. У листопаді того року випустили першу 20-тонну двовісну платформу з дерев’яними бортами.

У жовтні 1932 року на Крюківському вагонобудівному виготовили перший у країні чотиривісний напіввагон з дерев’яною обшивкою вантажопідйомністю 60 тонн. Це був успіх усього вітчизняного вагонобудування.

У роки Другої світової війни Крюківський вагонобудівний евакуювали до Пермі, він там випускав продукцію для фронту.

У повоєнні роки на підприємстві було освоєно вагони-хопери: для перевезення вугілля, марганцевої руди, пізніше — для перевезення зерна, цементу.

Як підтвердили час і життя, вагони Крюківського вагонобудівного — це надійна довговічна техніка. Вантажне вагонобудування як один з основних напрямів діяльності КВБЗ розвивається і надалі, модельний ряд вагонів поповнюється виробами нового покоління, ще більш досконалими, затребуваними на ринку, які мають заслужену славу.

У 1951 році розпочалася нова епоха в житті колективу — на підприємстві стали розробляти і випускати інженерну переправно-десантну техніку. Плавучі транспортери, самохідні пороми, поромно-мостові машини, машини для підводної розвідки — створення і випуск такої техніки потребували розвитку і виробничої, і проєктно-конструкторської бази.

У непростий період створення незалежної Української держави (1990—2000 роки), економічної кризи, зменшення попиту на вантажні вагони і згортання випуску інженерної техніки завод зумів зберегти виробничі потужності й кадри. Саме тоді було розроблено стратегію розвитку, чинну і нині: розширення номенклатури продукції, яку виробляють; збільшення кількості покупців та розширення географії продажу, розвиток нових напрямів діяльності.

За короткий проміжок часу завод освоїв виробництво напіввагонів із поліпшеними технічними характеристиками, бункерних вагонів нового покоління, цистерн для перевезення світлих і темних нафтопродуктів, спеціалізованих вагонів. Було створено вагон для комбінованого перевезення вантажів, нові зразки візків, налагоджено серійне виробництво автогрейдерів середнього класу.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» протягом багатьох років зберігає основну спеціалізацію: розроблення конструкторської документації, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування вантажних вагонів. Понад 515 тисяч крюківських вагонів працювали і працюють на сталевих магістралях.

Нині підприємство дедалі впевненіше йде шляхом розвитку багатьох нових галузей машинобудування в Україні. Ми освоюємо напрям транспорту соціального призначення. Від першого українського пасажирського вагона в 2001 році до випуску 600-го — у 2018-му. Наші пасажирські вагони успішно трудяться на залізницях України, Білорусі, Казахстану, Таджикистану та інших країн.

Працюємо за міжнародними стандартами

За останні роки розроблено і впроваджено в серійне виробництво кілька десятків моделей і модифікацій пасажирських вагонів, сучасних візків для них. Створено пасажирський вагон нового покоління «Україна-2», вагон міжнародного сполучення габариту RIC для експлуатації на залізницях Європи.

У 2010-ті роки КВБЗ стрімко зробив крок від виробництва вагонів локомотивної тяги до створення моторвагонного рухомого складу. Міжрегіональні швидкісні поїзди локомотивної тяги стали перехідними. Адже за ними вслід створили швидкісні міжрегіональні двосистемні електропоїзди «Тарпан», дизель-поїзди.

Крюківський вагонобудівний успішно освоює підземний транспорт. Від виробництва запасних частин для ремонтних потреб до серійного випуску тунельних і поверхових ескалаторів для метрополітенів, офісів і торгових центрів. Нині 48 ескалаторів від Крюківського вагонобудівного заводу працюють у Києві, Харкові, Львові, Мінську, Санкт-Петербурзі та інших містах. Випущено і здано замовникові шість п’ятивагонних поїздів метро постійного струму, які працюють у Київському метрополітені. У Харківському метрополітені — поїзд метро з асинхронним тяговим двигуном.

Успішно здійснено міжнародний українсько-японський екологічний проєкт глибокої модернізації поїздів метро Київського метрополітену. У підсумку столична підземка отримала від КВБЗ 27 оновлених потягів метро (135 вагонів) з японським асинхронним тяговим двигуном.

У 2018—2019 роках КВБЗ здійснив ще один міжнародний проєкт із компанією «Дженерал Електрик». На підприємстві було до­оснащено за програмою локалізації 30 тепловозів, які працюють на залізниці.

Згідно з програмою диверсифікації, на КВБЗ налагоджено випуск комунальної прибиральної техніки, інженерної техніки широкого призначення, запасних частин для залізничного транспорту і метрополітенів та інших видів продукції.

Ідеї, мрії й надії крюківських вагонобудівників ґрунтуються на застосуванні нових технологій — склеюванні каркасних конструкцій, використанні нержавіючої сталі та алюмінію. Українські пасажирські вагони оснащують візками, аналогів яким немає на просторі ширини колії 1520 мм. Вони дають змогу зменшити шум, вібрацію, поліпшують умови перевезення пасажирів. Освоєно нові технології розкроювання металу, антикорозійного захисту, фарбування готових виробів.

Усі ці кроки на шляху до розвитку і руху вперед стали можливими завдяки колективу, який в усі часи очолювали кваліфіковані інженери, віддані справі люди й талановиті організатори.

У компанії успішно функціонує система якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001, ми першими в Україні отримали сертифікат відповідності Міжнародному залізничному стандарту IRIS. Нині всю продукцію Крюківського вагонобудівного заводу сертифіковано за стандартами України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також європейським ISO, IRIS і американським AAR.

Ми пишаємося тим, що майже всі нові напрями в розвитку техніки, які народилися на нашому підприємстві, відзначено державними преміями. Їх удостоєні в 1981 році за створення вагонів-хоперів, у 1982-му — за плавучі інженерні машини, в 2005-му — за створення сімейства пасажирських вагонів для швидкісного руху.

Шлях наш ніколи не був простим і легким. Це знають усі, хто працює в галузі важкого машинобудування. Але результат незмінно буде, якщо йти до нього цілеспрямовано і наполегливо. Саме так працює ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Про життя і роботу колективу в різні роки розповідає серія книжок про підприємство: «Крюківський вагонобудівний завод — гордість і слава України» (2005), «Крюківський вагонобудівний завод —140 років розвитку і вдосконалення» (2009), «Директор Іван Приходько» (2010), «Народження амфібій» (2011). До 150-річного ювілею заводу приурочено випуск книжки «Нехай летять по країні поїзди. Крюківський вагонобудівний завод на новому етапі 150-річної історії».

Цей історичний екскурс дав змогу відновити події й дати, розповісти про вдосконалення техніки. Дуже чітко простежується лінія Крюківського вагонобудівного заводу в усі часи: бути попереду, брати на себе відповідальність, розвивати виробництво, шукати, творити, дерзати. Важко пере­оцінити, наскільки це важливо для розвитку колективу і країни загалом, для виховання фахівців і робітників. Із покоління в покоління переходить добра слава підприємства, справу батьків продовжують діти й онуки, на сталеві магістралі приходять нові сучасні розумні вагони та поїзди. У цьому сенс роботи і всього нашого життя. Особливо чітко це розумієш у рік 150-річчя КВБЗ.

Володимир ПРИХОДЬКО,

голова наглядової ради ПАТ «КВБЗ»,

для «Урядового кур’єра»