Україна продовжує працювати з партнерами заради встановлення стійкого миру та надійних гарантій безпеки. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава Української держави подякував Франції та Емманюелю Макрону за незмінну дуже принципову та відчутну підтримку України. Зокрема за надання літаків «Міраж» і новий оборонний пакет на 2 мільярди євро.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції напередодні ініційованої Президентом Франції зустрічі лідерів Європи в Парижі. Українська сторона очікує від неї зокрема переходу до змістовного, операційного наповнення дискусії щодо гарантій безпеки та розміщення в Україні контингентів партнерів.

«Зараз багато що може й мусить бути зроблено для нормальної безпеки в Європі, для всіх наших людей. Саме разом із Францією, разом з усіма партнерами в Європі та світі. Це важливий момент для історії — те, як сучасне покоління лідерів у Європі визначить систему безпеки для Європи на покоління вперед», — наголосив Президент України.

Він нагадав, що днями делегації України та США обговорювали в Саудівській Аравії припинення вогню щодо енергетики та в Чорному морі. Проте залишаються питання технічного характеру, насамперед стосовно моніторингу цього процесу.

«Щодо Чорного моря ситуація складніша: москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Тож очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші на морі», — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося про посилення тиску на росію заради досягнення миру. Глава держави акцентував, що санкції проти рф мають залишатися чинними та посилюватися, доки триватиме російська агресія.

На зустрічі обговорили інвестиції в українське виробництво зброї та розвиток оборонної співпраці від ППО до артилерії. Лідери доручили міністрам оборони деталізувати це питання й забезпечити виконання.

Емманюель Макрон зазначив, що Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню попри те, що саме вона є жертвою агресії.

«Хоча я бачу спокусу російської сторони переписувати, перетлумачувати те, що вже обговорювали чи погоджували, шляхом перерахування нових умов. І до того ж росія не доводить, що вона справді хоче миру, оскільки день у день продовжує завдавати інтенсивних ударів по території України, зокрема по цивільних об’єктах, — сказав він і додав: — Наша мета — дати Україні змогу передусім утримати ситуацію на фронті, чинити відсіч агресії, наближаючи перспективи тривалого миру, якого ми всі прагнемо. Хочу запевнити: Франція продовжуватиме зусилля і робитиме це в координації з американцями та узгоджуючи з європейцями», — підсумував Емманюель Макрон.

Джерело: Офіс Президента