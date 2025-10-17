Очільник вітчизняного оборонного відомства Денис Шмигаль на засіданні «Рамштайну» повідомив партнерам про наші ключові пріоритети: ініціатива PURL, українські дрони та ракети і збільшення дальності удару. Він подякував усім, хто долучився до ініціативи PURL, і зазначив, що план дій на 2025 рік має бути повністю реалізованим.

«Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок. Потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів», — зауважив Денис Шмигаль.

Міністр оборони наголосив на першочерговій потребі понад 4 мільярдів доларів для виробництва українських дронів і ракет. За його словами, Україна 2026 року зможе виробити до 20 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування: FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту.

«Наші deep strike безпілотники та ракети допомагають нам асиметрично реагувати на російські удари. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога становить до 20%», — зазначив він.

Окремо очільникоборонного відомства зауважив на потребі більшої кількості артилерійських снарядів великої дальності. Він закликав зосередити зусилля на постачанні саме боєприпасів великої дальності та подякував за ініціативу щодо спільних закупівель.

«Цієї зими ми також терміново потребуватимемо перехоплювачів, систем протиповітряної оборони та зенітних й авіаційних керованих ракет до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16», — звернувся до партнерів Денис Шмигаль.

Міністр звернув увагу на фінансуванні оборонних потреб. Попросив партнерів приєднатися до України в покритті 60 мільярдів доларів — половини запланованих видатків. Оптимальний шлях — надання європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ще одне рішення — позика за рахунок російських заморожених активів.

За підсумками засідання «Рамштайну» міністр оборони подякував міжнародним партнерами за нові пакети військової допомоги та фінансові внески.

«Дякуємо партнерам, що підтримуєте Україну. Ваша допомога — військова, фінансова та політична — це запорука досягнення справедливого довготривалого миру», — зазначив він.

Зустріч у форматі «Рамштайн» залишається найважливішою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні. Денис Шмигаль на засіданні наголосив, що потрібні рішучі дії, щоб посилити тиск на росію, аби вона зупинила свою війну.

«Україна має бути сильною на полі бою. Вдячний нашим партнерам за оголошення нових внесків до нового пакета PURL. Вдячний країнам, які вирішили приєднатися до ініціативи. Це дає нам змогу закуповувати зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів», — сказав він.

Про свої фінансові внески до ініціативи PURL оголосили Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія та Словенія. Велика Британія цього року надала 85 тисяч дронів-перехоплювачів.

Денис Шмигаль та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали відповідну домовленість щодо оборонно-промислового співробітництва. Угода створює основу для розширення двосторонньої співпраці в галузі оборонної промисловості, технологій та інновацій. Вона сприятиме розвитку спільних промислових проєктів з виробництва в Україні БМП Lynx та боєприпасів, ремонту зенітних установок Gepard і танків Leopard. Документ передбачає зокрема таке: сприяння інноваціям в оборонній промисловості; спільні дослідження (R&D), модернізацію і технічну підтримку виробництва; закупівлі та обмін технічною інформацією, досвідом і найкращими практиками; спільну участь у навчальних програмах і тренінгах.

«Дякую Німеччині за значні внески в підтримку України, оголошені під час засідання UDCG. Також хочу відзначити особисте лідерство міністра Пісторіуса в питанні допомоги українському народові», —зазначив міністр.

Денис Шмигаль і міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння на полях 31-го засідання UDCG. Мета цього документа — створити спільну структуру підтримки України через підготовку та оснащення українських військових в межах міжнародної операції «Легіо».

Загалом до ініціативи долучаться Україна і дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

Ініціатива передбачає: проведення навчання українських військових інструкторами країн-партнерів; оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обсягах, еквівалентних розмірам бригади; підготовку на території Польщі; зміцнення партнерства України із країнами Скандинавії та Балтії в секторі безпеки і оборони.

Денис Шмигаль подякував усім країнам, які оголосили про свої зобов’язання продовжувати забезпечення українських військ необхідним. Окрему подяку міністр висловив Джону Гілі й Борису Пісторіусу за організацію зустрічі «Рамштайну».

«Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом працюємо над його досягненням. Вдячний країнам Півночі та Балтії за солідарність і послідовну потужну підтримку. Щиро дякую Норвегії за допомогу й готовність розвивати нашу співпрацю», — наголосив міністр оборони після підписання меморандуму.

Джерело:

Міністерство оборони