На Тернопіллі протягом чотирьох днів відбувалися тактико-спеціальні навчання з домедичної та невідкладної медичної допомоги в умовах бойових дій, інших надзвичайних ситуацій

Упродовж чотирьох днів навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» Тернопільського національного медуніверситету ім. Івана Горбачевського став місцем проведення тактико-спеціальних навчань з домедичної та невідкладної медичної допомоги в умовах бойових дій, інших надзвичайних ситуацій. Вишкіл мали мобільні медичні бригади закладів охорони здоров’я МВС України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Професійні навички вдосконалювали також учасники бригад з домедичної допомоги і бойових медиків. У навчаннях узяли участь викладачі закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України зокрема з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Перевірка готовності бригад

З-поміж завдань тактико-спеціальних навчань була перевірка готовності мобільних медичних бригад, бригад з домедичної допомоги та бойових медиків до виконання завдань, пов’язаних з широкомасштабним вторгненням російської федерації в Україну. Організували теоретичні заняття й майстер-класи з актуальних питань невідкладної та домедичної допомоги. Відбулися й комплексні навчання з відпрацюванням взаємодії всіх структур системи МВС України під час бойового зіткнення та ліквідації наслідків ворожої атаки на цивільне населення.

Кінцева мета тактико-спеціальних навчань передбачала визначення основних напрямів удосконалення медичної служби підрозділів МВС України для підвищення її спроможності щодо надання домедичної та невідкладної медичної допомоги особовому складу й цивільному населенню в умовах викликів сьогодення.

Конкурсні завдання й майстер-класи

Вишкіл передбачав чимало конкурсних завдань, розробляли які працівники кафедр екстреної та симуляційної медицини, медицини катастроф і військової медицини, оперативної хірургії й клінічної анатомії, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського медуніверситету. Подбали про організацію майстер-класів окремо для мобільних медичних бригад, бригад з домедичної допомоги та бойових медиків. Консультант з розроблення майстер-класів, конкурсних завдань та автор окремих з них — начальник територіально-медичного об’єднання МВС України по Тернопільській області Михайло Василишин. Кожен майстер-клас і конкурс відповідав завданням, які можуть виконувати відомчі медики під час служби на мирній і деокупованій території нашої країни.

Медикам мобільних медичних бригад було передбачено такі майстер-класи: первинний огляд травмованого пацієнта; забезпечення прохідності дихальних шляхів у критично постраждалого із травмою, оксигенотерапія/вентиляція; транспортна іммобілізація постраждалого. Бригади з домедичної допомоги та бойові медики відпрацьовували зупинення масивної зовнішньої кровотечі, конверсію джгутів, базові реанімаційні заходи в дорослих.

На учасників мобільних медбригад чекали аж десять конкурсних завдань. Скажімо, змагання «Бліндаж» організували в темряві у фортифікаційній споруді. За легендою, через необережне поводження зі зброєю травмовано поліціянта, в якого почалася вузлова кровотеча з пахвинної ділянки. Зрештою правоохоронець ставав героєм ще кількох конкурсів: то в нього виникали симптоми посттравматичного стресового розладу, то раптово під час відпочинку в готелі заболіло за грудиною, то враз він знепритомнів у караульному приміщенні під час несення служби. Медикам треба було в таких ситуаціях розпізнати інфаркт міокарда і гіпоглікемічну кому. Звісно, певні завдання стосувалися якості виконання реанімаційних заходів. Конкурс «Поговоримо» визначав комунікативні здібності мобільної медичної бригади.

Бригади з домедичної допомоги тим часом згідно із завданнями надавали допомогу постраждалим, які були під завалами з краш-синдромом, масивною вузловою кровотечею, стороннім тілом у стегні тощо. Конкуренція серед цих бригад завершувалася квестом, який полягав у доланні дистанції майже 350 метрів, на кожному етапі якої були завдання з домедичної допомоги та фізпідготовки.

Квест завершував і змагання бригад бойових медиків. Але перед тим їм треба було впоратися з конкурсними завданнями. Зокрема, під вогнем слід було зупиняти масивну зовнішню кровотечу з кінцівок, надавати допомогу в разі ампутації, раптової коронарної смерті, виконувати медичне сортування, прийти на поміч кільком пораненим у траншеї, куди влучали міни.

Організатори вишколу подбали й про комплексні навчання, що складалися із трьох етапів. Учасникам бригад бойових медиків треба було показати професіоналізм, уміння, витримку, надаючи допомогу та евакуюючи поранених під час бойового зіткнення. Бригади з домедичної допомоги разом із працівниками ДСНС рятували постраждалих, які потрапили в зону вибуху ворожої ракети. Члени мобільних медбригад удосконалювали свої знання та навички в організації медичного сортування та невідкладної допомоги зі шпиталізацією.

На завершення підбили підсумки тактико-спеціальних навчань з надання домедичної та невідкладної медичної допомоги в умовах бойових дій, інших надзвичайних ситуацій. Державний секретар МВС України Інна Ящук вручила подяки, цінні призи та нагороди організаторам й учасникам вишколу. Серед бригад з домедичної допомоги чемпіоном стала команда Національної поліції України. Найкращими з бригад бойових медиків були нацгвардійці. Лаври першості з мобільних медичних бригад виборола бригада територіально-медичного об’єднання МВС України по Волинській області. Ця команда отримала й перехідний кубок, який засвідчив, що наступного року тактико-спеціальні навчання відбудуться на Волині.

Арсен ГУДИМА,

завідувач кафедри екстреної та симуляційної медицини

Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського, професор

для «Урядового кур’єра»