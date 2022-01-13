На Тернопільщині торік відновили 277,2 кілометра доріг, з них 259,6 кілометра поточним середнім ремонтом та 17,6 кілометра — капітальним. Область серед лідерів за кількістю відремонтованих автошляхів. 2021-й став для краю роком полагоджених мостів. Яких виробничих результатів дорожники домоглися торік та які обсяги робіт визначили на 2022-й, дізнаємося в розмові з начальником Служби автомобільних доріг в області Миколою ДОВГОШИЄЮ.

— Миколо Григоровичу, 2021-й був плідним у праці шляховиків? Домоглися бажаних показників?

— Так, минулий рік був для нас активним, плідним. Відремонтували 277,2 кілометра доріг. Зуміли охопити ремонтами 12 автошляхів міжнародного, регіонального та територіального значення. За два роки втілення програми «Велике будівництво» нове покриття з’явилося на всіх міжнародних коридорах у межах області та на одній національній трасі. Упродовж 2021-го довели до ладу чимало перехідних об’єктів, узялися за нові. Зуміли відновити 24 штучні споруди, ще чотири мости у роботі. Приємно, що Тернопільщина ввійшла у четвірку областей-лідерів з ремонту доріг.

— Україна відзначила 30-річчя відновлення державної незалежності. Цій визначній даті присвятили створення Дороги єдності М-30 Стрий — Ізварине, яка з’єднала схід і захід країни і стала однією з найдовших. Проліг цей автошлях і через Тернопілля. Упоралися наші шляховики із роботами на визначеному їм відрізку траси?

— Нагадаю, що до Дороги єдності на Тернопіллі ввійшла частина автошляху М-12. Від Тернополя через місто Бережани до меж Івано-Франківської області ця ділянка не знала ремонту ще з 1990-х років. Усі ремонтні роботи розпочали на початку 2021-го. І до кінця року завершили їх на 97%. Відрізок шляху Тернопіль — Бережани здали до Дня Незалежності, отже відновили 48 кілометрів . Дві ділянки у Бережанах відремонтували торік. У межах цього міста здійснили великий обсяг робіт: замінили газові та водопропускні труби, каналізацію, всю основу дорожнього покриття. Нова основа дороги — майже метр завглибшки, а в деяких місцях навіть більше. Вклали вже асфальтобетон: на одній ділянці — у верхньому, на іншій — у нижньому шарах. Цьогоріч тут маємо відремонтувати міст і подбати про інфраструктуру — тротуари, зовнішнє освітлення, нанести дорожню розмітку.

За Бережанами є ще одна ділянка капітального ремонту завдовжки 16 кілометрів . Її накрили верхнім шаром асфальтобетону, залишається зробити освітлення, домалювати розмітку холодним пластиком. Тобто 66 кілометрів Дороги єдності в нашій області відремонтували до завершення 2021 року.

— Серед найдовших доріг на Тернопільщині — М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, яка перетинає область із півночі на південь. Знаю, торік шляховики трудилися на маршруті Тернопіль — Заліщики. Весь обсяг робіт вдалося тут виконати?

— 2020 року взялись оновлювати трасу М-19. Почали з півночі області й відновили її до Тернополя. Торік розпочали роботи від обласного центру та дійшли до межі з Чернівецькою областю. Автошлях став до ладу з розміткою, тротуарами, освітленням. Але залишилося 700 метрів перехідної ділянки в самих Заліщиках. У нас із міською радою був обмін ділянками, де проходила їхня комунальна дорога і державна. Затримка сталася через передачу її за постановою уряду. У жовтні отримали рішення й розпочали ремонт, автошлях уже відновили в нижньому шарі асфальтобетону, залишилося влаштувати верхній шар, потурбуватися про освітлення і розмітку.

— Коли вже почали загострювати увагу на деяких дорогах, то доречно буде поцікавитися й відновленням траси Н-18, яку називають найкоротшим шляхом зі столиці до Карпат.

— Так, цим автошляхом можна чи не на годину швидше дістатися з Києва до Карпатських гір, ніж іншими трасами. Тому туристи з центральних, східних, північних областей країни проїжджають саме через Тернопільщину. Довжина дороги Н-18 в нашій області — 73 кілометри . Торік завершили її ремонт, облаштували тротуари, розмітку, освітлення в населених пунктах. Відновили 69,5 кілометра. Винятком стала об’їзна навколо міста Бучача. Її ремонтують капітально, лагодитимуть і тутешній міст. Гадаю, до травня вдасться впоратися з усім обсягом робіт на цьому маршруті.

Усі перехідні об’єкти маємо завершити навесні. Нам залишилися роботи, яких не дозволяла проводити погода. Ідеться про накладення верхнього шару асфальтобетону, нанесення розмітки, встановлення зовнішнього освітлення.

— Ремонт доріг тепер нерозривно пов’язаний з виконанням робіт з розбудови певної інфраструктури?

— 2020—2021 роки внесли кардинальну зміну в підході не лише до ремонту доріг, а й інфраструктури, починаючи із тротуарів, освітлення, встановлення бар’єрного огородження до майданчиків, заасфальтованих чи викладених бруківкою, для відстою великогабаритного транспорту. Торік ми встановили на всіх дорогах, які ремонтували, загальною протяжністю 28 кілометрів нового освітлення, 48 кілометрів тротуарів у населених пунктах для безпеки пішоходів, 31,8 кілометра бар’єрного огородження в небезпечних місцях, де є круті спуски, віражі, обвали, обриви, 1,3 кілометра дельтаблоків.

Подбали про вісім майданчиків для відстою великогабаритного транспорту. На автошляху М-19 відремонтували чотири такі майданчики. Скажімо, біля с. Оришківці його площа становить майже 4 тисячі квадратних метрів, він повністю освітлений, має асфальтобетонну основу. На Дорозі єдності облаштували таке саме місце для 12 великогабаритних автомобілів неподалік Бережан. На дорозі Н-18 водії фур можуть зупинитися на відпочинок на трьох таких майданчиках. Ці місця з різних боків дороги, щоб водіям не доводилося перетинати смуг.

— Кажете, що 100% доріг, які відновили тернопільські шляховики, мають укріплену основу. Що таке конструктив?

— Загальноукраїнський показник конструктиву з укріпленою основою дорожнього покриття становить 85%, а в нас — 100%. Конструктив дороги — це основа, на якій вона стоїть. У нас він становить 16—22 сантиметри. Загалом товщина дорожнього одягу, який оновлюємо, а це основа дороги, два шари асфальтобетону, становить 32—45 сантиметрів. Це для того, щоб забезпечити належний експлуатаційний стан, щоб не утворювалися колії та ямковість. І гарантія на такі автошляхи — понад п’ять років. Ми дотримуємось єдиного принципу ремонту на всіх автошляхах.

— Важливо, що торік тернопільські шляховики розпочали оновлювати територіальні дороги. Як їх обирали для ремонту?

— На початку минулого року обіцяли відремонтувати найзруйнованіші, економічно та соціально важливі територіальні дороги. Узялися до роботи на п’ятьох таких автошляхах. Наприклад, кілька десятиріч не знала ремонту ділянка дороги Т-09-03 Гримайлів — Сатанів. Після відновлення інтенсивність руху тут зросла удванадцятеро. Відремонтували й ділянки доріг Т-20-16 Бучач — Язлівець, Т-20-02 Смиківці — Гримайлів. Це перехідні об’єкти, тобто цього року завершимо їх, подбавши про освітлення, тротуари, узбіччя, розмітку та мости в населених пунктах.

До слова, перехідний об’єкт і регіональна дорога Р-39, позаторік відновили 11 кілометрів , 2021-го продовжили ремонтувати ще її 18 кілометрів . Цього року вона б мала дійти сучасною вже до Тернополя.

— 2021-й ви назвали роком відновлення мостів на Тернопільщині. Дані свідчать, що впродовж року ремонтували 28 штучних споруд.

— На Тернопільщині 25% мостів критично застаріли, потребують нагального ремонту. За весь час відновлення державної незалежності України в області відремонтували тільки п’ять мостів. Торік ми відновили 24 штучні споруди, чотири ще доводимо до ладу. Передусім капітально відремонтували мости у селах Городище, Воля, Лисівці на різних трасах. Скажімо, у Лисівцях 2019 року штучна споруда завалилася. Нині мостом уже рухається транспорт. Понад пів століття не лагодили штучну споруду на дорозі Н-18 у селі Струсів. Вирішили цей балковий міст переробити в арковий. Збільшили його габарити й розширили тротуарні доріжки. Уперше в області застосували нову технологію, закупили гофровані арки компанії ViaCon. Цього року маємо покласти тут верхній шар асфальтобетону, влаштувати додатково підпірні стінки, укріпити укоси та нанести розмітку.

— Донедавна на Тернопіллі на державних дорогах було п’ять майданчиків для зважування великовагових і великогабаритних транспортних засобів. Кажуть, тепер діятимуть ще автоматичні комплекси.

— Торік ми поставили три автоматичні комплекси контролю за рухом великовагових і великогабаритних транспортних засобів. Незабаром вони запрацюють неподалік міст Чортків, Бережани, села Комарівка. Це важливо, щоб не було перевантаження вантажівок, адже утворюються колії, що руйнують дорогу. Такі комплекси дадуть змогу цілком позбутися людського чинника, який бере участь у контролі за перевантаженням. Цього року автоматичний комплекс з’явиться на дорозі до Львова, а на два чекаємо ще затвердження щодо їх розміщення.

— Налагоджуєте партнерство з територіальними громадами?

— Громади до нас звертаються з різними питаннями. На території громад, де ремонтуємо дороги, йдемо у межах нашої компетенції назустріч побажанням влаштувати додаткові автопавільйони, автозупинки, продовжити тротуарні доріжки, освітлення. Підтримуємо й заохочуємо ОТГ до співфінансування робіт з ремонту автошляхів. Торік було шість об’єктів співфінансування. На початку минулого року Великоберезовицька селищна громада запропонувала оновити дорогу Мишковичі — Дружба та надати 5 мільйонів гривень на співфінансування ремонту цього шляху. Ми цю пропозицію підтримали й подали на затвердження Кабміну України на фінансування. У підсумку відновили майже 6 кілометрів дороги Т-20-20. Цього року продовжимо відповідні роботи на цьому відрізку.

— Певна річ, про всі виробничі справи шляховиків в одному інтерв’ю не розповісти. Якщо можна, коротко означте плани на нинішній рік.

— 2022-го маємо намір відремонтувати 230 кілометрів доріг і 30 штучних споруд. Передусім повинні завершити перехідні об’єкти та ввести їх в експлуатацію. Серед основних справ можу назвати початок будівництва північно-східного обходу Тернополя. Для обласного центру це дуже важливо, адже розвантажить міські вулиці від заторів, транзитного транспортного потоку. Ідеться про спорудження транспортної розв’язки у двох рівнях на перетині доріг Р-41 і Р-39. Завершуємо передпроєктні роботи, все техніко-економічне обґрунтування й незабаром оголосимо торги на виконання робіт. Безумовно, займемося відновленням в області кількох доріг.

— Чи вистачить виробничих потужностей?

— Потужностей вистачить. В області є кілька підрядних організацій, які займаються ремонтом доріг, — ТехноБудЦентр, ПБС, компанія ONUR. Вони вже виграли закупівлі, з ними уклали угоди на ремонт доріг цьогоріч. Мостовики теж не підведуть.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Микола ДОВГОШИЯ. Народився 12 травня 1992 року в с. Новосілка Підволочиського району на Тернопільщині. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ, де отримав диплом юриста. Працював у правоохоронних органах. Був першим заступником начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, а з червня 2020 року — її керівник.