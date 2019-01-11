У 2019 році істотно поліпшиться грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил. Про це йшлося під час брифінгу в Міноборони, на якому докладно розповіли про відчутний прогрес саме в царині справедливої та адекватної фінансової мотивації професійних військовослужбовців.

Перетворення ворожої техніки на металобрухт

Фундамент таких позитивних змін закладено в березні 2018-го — з набуттям чинності урядової постанови «Про грошове забезпечення військово­службовців, осіб рядового й начальницького складу та деяких інших осіб». Документ збільшує у структурі грошового забезпечення частку основних його видів (окладів: посадового, за військовим званням і надбавки за вислугу років) з 15 до 60%, що мало позитивний вплив під час останнього перерахунку пенсій колишнім військовим.

Зрозуміло, основна мета такого кроку — виведення престижу військової служби на якісно вищий рівень, як і якості кадрового добору та мотивації військових удосконалювати професійний рівень. Особливий акцент зарплатного стрибка Мін­оборони сконцентрувало на тому, що він позитивно позначиться на комплектуванні посад дефіцитних спеціальностей висококваліфікованими фахівцями, а також на заохочуванні служби в частинах і підрозділах ДШВ, ССО й морської піхоти. Нині, відповідно до пропозицій Генштабу ЗСУ, підвищено розміри тарифних розрядів за окремими посадами сержантського й старшинського складу до рівня молодших офіцерів. Зросло грошове забезпечення льотного складу, снайперів і операторів БПЛА за період їхньої участі в ООС; номерів обслуг ПТРК «Джавелін», «Стугна» та «Корсар», спецпризначенцям ССО, які успішно закінчили спецкурси.

Начальник управління організаційного та соціальних виплат департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов зауважив: торік відомство повністю виплатило належні винагороди за участь в АТО (ООС). Також МОУ цілковито розрахувалося за виконання завдань у зоні ООС, сплатило грошову допомогу на оздоровлення й підйомну, а також розрахувалося з військовиками, які звільнилися з лав ЗСУ.

За участь в АТО й ООС із лютого 2015-го загалом було виплачено військовослужбовцям ЗСУ майже 181 мільйон гривень. Так само відбувалися й виплати винагороди за знищення військової техніки супротивника. За знищення 85 одиниць виплачено майже 3 мільйони гривень. За успішне виконання бойового завдання у складі підрозділу (від 60 до 365 тисяч гривень на підрозділ) за майже чотири роки заохотили понад 2,5 тисячі осіб на суму близько 10,5 мільйона гривень. Понад 167 мільйонів сплатили як так звану бойову тисячу — за безпосередню участь у бойових діях. Кошторис МО на 2019-й дає змогу говорити про безпроблемну виплату згаданих видів винагород і цьогоріч.

На бойових посадах преміюватимуть краще

Держбюджет на 2019 рік передбачив рекордні видатки для виплат грошового забезпечення військовикам — 49,6 мільярда гривень (або 48,7% всього річного бюджету оборонного відомства, що становить 101,7 мільярда). Порівняно з 2018-м цей фонд зріс на 15,2 мільярда, або на 41%. Це загалом збільшить розмір грошового забезпечення військових за рахунок підвищення надбавки за особливості проходження служби і щомісячної премії не менш як на 30%. Мінімально рядовий контрактник першого року служби отримуватиме щонайменше 10 тисяч гривень на місяць.

Окремим категоріям військовослужбовців розмір надбавки за особливості проходження військової служби буде збільшено до 100% (іншим — на 65%). Це лікарі, механіки-водії танків, гаубичних самохідно-артилерійських установок, БМП, наземні авіаційні спеціалісти, плавсклад, десантники, спецпризначенці, льотчики. Це в середньому збільшить розмір їхнього грошового забезпечення із 3,9 тисячі до 5,4 тисячі гривень порівняно з 2018 роком.

Також зростуть щомісячні премії військовиків Сил спецоперацій, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, екіпажів надводних кораблів. Проте це підвищення не стосується тих, хто служить у штабах згаданих військових угруповань та підрозділах забезпечення.

Середній розмір грошового забезпечення контрактника Сухопутних військ становитиме 11,3 тисячі, а молодшого офіцера — 15,9 тисячі гривень.

В’ячеслав Салахов запевнив, що Міноборони вдосконалюватиме і спрощуватиме систему грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до досвіду армій провідних країн. Пріоритет — за створенням умов, коли розмір грошового забезпечення військової людини залежатиме від якості та складності виконуваних нею завдань, від професійного рівня.

Департамент фінансів МО спільно з Генштабом цього року змінив механізм отримання (підтвердження) класності військовослужбовцями та збільшення виплат за класну кваліфікацію. Також тут міркують, як поліпшити грошове забезпечення строковиків — імовірно, буде прив’язка до розміру мінімального прожиткового мінімуму — і курсантів військових вишів. Ці питання потребують додаткових асигнувань, тому, ймовірно, їх повністю вирішать уже наступного року.

Геннадій КАРПЮК

для «Урядового кур’єра»