Насамперед глава держави провів безпекову нараду з військовим командуванням, під час якої т.в.о. командира 17 армійського корпусу Ярослав Сидоров доповів про оперативну обстановку на півдні, завдання бригад і полків, які входять до складу корпусу, а також військові й кадрові заходи для стабілізації ситуації поблизу Рівнопілля.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про укріплення інженерними заходами степногірського напрямку та про евакуацію цивільних з визначених районів.

Окрема тема безпекової наради — організація протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури Запоріжжя. Іван Федоров поінформував про використання засобів РЕБ, систем ППО і дронів-перехоплювачів для відбиття атак російських ракет і дронів, зокрема FPV. Командувач військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Михайло Сидоренко доповів про оперативну обстановку поблизу Покровського.

Президент зустрівся з воїнами 17 армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України та відзначив державними нагородами.

«Безумовно, схід України — великий виклик. І тут, на оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Я хочу вам подякувати, вашим побратимам, усім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що ви захищаєте цей напрямок — наші містечка, Запорізьку область, місто Запоріжжя, яке дуже важливе. Дякую, що воно завдяки вашому захисту має життя. Запоріжжя — це важливе місто. Ворог, безумовно, його хоче загарбати, а ми обов’язково маємо його захистити», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави обговорив з командирами бригад стабілізацію ситуації на напрямку, збільшення результативності рекрутингу та мотивацію воїнів.

Президент України зустрівся з воїнами 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі. Командир бригади Ігор Бурдейний доповів главі держави про бойові дії на напрямку й активізацію штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спроби ворога обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.

Президент обговорив з військовим командуванням реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах «Армії дронів.Бонус», а також особливості застосування дронів «Вампір». Глава держави зазначив, що всі порушені питання буде опрацьовано та вирішено. Він подякував воїнам та їхнім побратимам за захист України і відзначив державними нагородами.

«Хочу нагородити вас і подякувати вам за захист держави, нашої територіальної цілісності, за те, що допомагаєте один одному. Бережіть себе. Дякую, що наближаєте нашу перемогу. Всім бажаю перемоги та справедливого миру для всіх нас», — зазначив Володимир Зеленський.

В одній з лікарень Запоріжжя Президент України зустрівся з пораненими захисниками та медиками і відзначив їх державними нагородами. Глава держави поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень на запорізькому напрямку й відновлюються та проходять реабілітацію.

«Дуже складний напрямок, ми сьогодні були там. Дякую вам за службу й захист України. Бажаю якнайшвидшого одужання», — сказав він.

Президент відзначив наших захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями «За військову службу Україні». Володимир Зеленський поспілкувався з військовими медиками й відзначив їх орденом Княгині Ольги та орденами Данила Галицького.

«Хочу вам подякувати за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів. Ваша професія дуже важлива. Ви маєте складну місію, що дає надію нашим воїнам і повертає їх до життя», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський скористався можливістю зустрітися з учнями однієї зі спеціалізованих шкіл Запоріжжя, яка працює в укритті. Глава держави поспілкувався зі школярами про їхнє навчання, улюблені уроки, безпеку та мрії, а також разом з дітьми взяв участь у заняттях із творчості й тактичної медицини.

Загалом у цьому навчальному закладі здобувають знання 500 учнів, але завдяки укриттю навчатися у дві зміни може майже тисяча школярів. Тобто у школі зможуть вчитися також діти з іншого освітнього закладу. У школі в укритті обладнано класи з меблями, телевізорами, мультимедійними дошками та гаджетами. Також є медичний кабінет, буфет, зона відпочинку, вбиральні і спортивний куточок.

Принагідно очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів Президентові, що в регіоні працюють уже 13 шкіл в укриттях, до кінця року планують облаштувати ще 11 подібних. Також, за його словами, на Запоріжжі впроваджують реформу шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Загалом гарячим харчуванням забезпечено 23 тисячі школярів області. У майбутньому планують будівництво фабрики-кухні, а також розгортання однієї базової та семи опорних кухонь. У цій школі в укритті дітей забезпечують гарячими обідами за моделлю кейтерингу.

У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять загиблих захисників України. Глава держави поклав квіти до інсталяції «Дерево пам’яті», головного елемента майбутнього меморіального комплексу пам’яті полеглих героїв Запоріжжя «Посадка. Дерево пам’яті». Цей об’єкт заввишки 9 метрів центральний у комплексі і складається з металевих елементів з іменами загиблих військових. Рідні кожного полеглого воїна залишають одну металеву трубочку з його викарбуваним іменем на дереві, а ще одну зберігають у себе як пам’ять. Меморіальний комплекс буде 200-метровою алеєю, уздовж якої стоятимуть зруйновані, підбиті та понівечені війною стовбури й гілки дерев, які нагадують дерева в посадках на лінії фронту. Комплекс покликаний формувати колективну пам’ять про втрати, яких зазнала Україна в боротьбі за свою свободу та незалежність проти російської агресії.

Джерело:

Офіс Президента