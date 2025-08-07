Офіційну делегацію заходу очолив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, взяла участь перша леді України Олена Зеленська.

5 серпня на території міжнародної виставки EXPO-2025 в Осаці, Японія, відбувся Національний день України. Центральною темою заходу стала вдячність партнерам та союзникам, які поділяють цінності України. Так команда продовжила головну ідею українського павільйону Not For Sale, що розповідає про цінності нашого суспільства.

Захід було реалізовано з ініціативи Прем’єр-міністра Юлії Свириденко за лідерства в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України, генеральної комісарки України на EXPO-2025 Тетяни Бережної. Центральною темою стала вдячність міжнародним партнерам і союзникам за підтримку України під час війни.

«Сьогодні Україна постає перед світом не лише як країна, що захищає свій суверенітет, а й як нація, яка обстоює цінності — гідність, свободу і стійкість, — зазначила Юлія Свириденко. — На EXPO ми демонструємо міжнародну солідарність.

З моменту відкриття нашого павільйону ми стали свідками глибокої підтримки від відвідувачів і партнерів. Це нагадування про те, що Україна не на самоті. Ми вдячні всім, хто нас підтримує, і висловлюємо цю вдячність не лише словами, а й спільними діями задля захисту того, що справді важливо».

Офіційна церемонія: музика єднає серця Офіційна церемонія: музика єднає серця

Національний день України на EXPO-2025 розпочався з офіційної церемонії відкриття, на яку завітало понад 500 гостей. Із візитом український павільйон відвідали гості високого рівня — представники уряду Японії Юїчіро Кога, державний міністр при Кабінеті Міністрів Японії, міністр економіки, торгівлі та промисловості, Ейсуке Морі, голова Парламентської ліги дружби «Японія — Україна», Кодзі Ханеда, генеральний комісар Всесвітньої виставки EXPO-2025 в Японії та інші.

«Візит такого рівня на відкриття Національного дня України на EXPO-2025 під час війни — вияв поваги до Японії. Візит такого рівня під час війни — прояв сили України. Щоб бути сьогодні тут, ми здолали велику відстань. Бо насправді між нашими народами немає жодної відстані у сприйнятті свободи. Ми єдині у прагненні до миру», — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

До гостей заходу також звернулася перша леді України Олена Зеленська: «Сьогоднішній національний день на EXPO ми, команда України, хочемо присвятити вдячності. Нашій великій вдячності Японії за можливість бути представленими тут. А також вдячності Японії та кожній країні, які допомагають нам боронити себе від нападника. Ми дякуємо і за допомогу, і за просте людське розуміння, людяність і співчуття, які ми відчуваємо. Вдячність — це одна з наших цінностей».

Кульмінацією церемонії стала прем’єра оди Вдячності — музичної композиції, створеної спеціально до Національного дня України у співпраці з креативною агенцією Bickerstaff.734. Композицію презентувала наживо музикантка, продюсерка та композитор Мар’яна Клочко. Композиція поєднує звуки країн-союзниць, які нашаровуються, створюючи образ спільного звучання солідарності. Прем’єру доповнив відеокліп, що демонструє подяку міжнародній спільноті за підтримку України.

Офіційну частину заходу завершив живий виступ українського гурту ONUKA.

Культурна дипломатія як платформа діалогу

Після офіційної церемонії делегації відвідали національний павільйон Японії та павільйон України, створений з ініціативи уряду України під керівництвом Юлії Свириденко та Тетяни Бережної.

У павільйоні України гості ознайомилися зі спеціальною інсталяцією Imported Goods, присвяченою іноземним друзям України. Вона містить п’ять нових «товарів», які продовжили тему вдячності. Інсталяція демонструє, як зусилля окремих людей перетворюються на впливові інструменти підтримки. Артефакти присвячено окремим культурним діячам та активістам з Японії, Великої Британії, Німеччини і Канади, які регулярно демонструють солідарність з українським народом.

«Для нас EXPO-2025 — це простір, де ми можемо говорити про війну, але не дозволяємо їй визначати нашу ідентичність. Наша ода Вдячності — це «дякую» тим, хто не залишив нас наодинці. А в павільйоні ми оповідачі історій, які формують суспільство майбутнього. Ми щиро дякуємо нашим партнерам і уряду Японії за те, що дали Україні можливість промовити це так гучно — із самої Осаки перед світом, який сьогодні як ніколи потребує єдності та взаємопідтримки», — зазначила Тетяна Бережна.

Павільйони країн: мистецтво та дискусії

У межах програми Національного дня України в чеському павільйоні відбулася панельна дискусія Ukraine Unbreakable Classrooms, яку організувала громадська організація «Освіторія». Захід було присвячено темі стійкості навчання в умовах війни та міжнародній підтримці української освітньої системи. Дискусію супроводжував показ уривків з документального фільму «Стрічка часу» режисера Катерини Горностай, який висвітлює досвід українських учнів та вчителів у воєнний період. Після завершення заходу для гостей виступив гурт KAZKA.

У павільйоні Румунії відкрилась імерсивна виставка Home Beyond the Dawn під кураторством Наталії Маценко, що об’єднує роботи понад 30 сучасних українських художників, досліджуючи трансформацію поняття дому в умовах війни. Роботи охоплюють відео, фотографію, анімацію, звук та цифрові реконструкції, створюючи багатошаровий емоційно насичений наратив про втрату, витривалість і надію.

Бельгійський павільйон ініціював проведення панельних дискусій, присвячених мистецтву та його ролі в реаліях сьогодення. Захід об’єднав українських мисткинь, які поділилися власним досвідом і наголосили на ролі культури як інструменту осмислення, опору та міжнародного діалогу.

Серія заходів, які організували партнери, підтверджує стійку солідарність міжнародної спільноти з Україною та єдність провідних країн у боротьбі за демократичні цінності.

Завершальні моменти: витвори національної кухні

Урочисте завершення Національного дня України відзначили офіційним прийняттям із меню, яке спеціально розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. На знак солідарності дружні павільйони підсвітили фасади в кольори українського прапора, а також підняли жовто-блакитні стяги.

Національний день України на EXPO-2025 привернув увагу представників десятків країн, ставши одним з найпопулярніших заходів виставки. Програма продемонструвала глибину міжнародної солідарності з Україною та дала змогу висловити нашу вдячність партнерам за їхню системну підтримку.

6 серпня Україна провела захід високого рівня After The Line, що об’єднав українських і скандинавських лідерів для обговорення інвестиційних можливостей, відновлення інфраструктури та стратегій сталого розвитку. Захід ініціювало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України в партнерстві з українськими компаніями ДТЕК та Метінвест.

Павільйон України Not For Sale продовжить роботу до 13 жовтня, несучи світу головне — цінності українського народу.

Джерело:Департамент комунікацій Секретаріату КМУ