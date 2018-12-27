Завдяки ефективним і швидким діям керівництва держави, ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони, уряду, Верховної Ради України вдалося швидко наростити можливості захисту своїх суверенітету, територіальної цілісності й незалежності від російського агресора. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час урочистої церемонії передачі військовим частинам Збройних сил модернізованого й відремонтованого озброєння та військової техніки, що відбулася в межах робочої поїздки глави держави до Житомирської області. Збройним силам передано танки, броньовані машини розмінування, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки, бойові розвідувальні десантні машини, броньовані автомобілі «Варта», зенітно-ракетні комплекси, літаки, гелікоптери, а також безпілотні літальні апарати. Військові частини ЗСУ отримали автомобілі, автобуси, броньовані ремонтно-евакуаційні засоби, засоби ремонту та обслуговування, повідомляє департамент прес-служби АП.

Ворог заплатить високу ціну

«До лав Збройних сил України передають майже 10% того, що оборонпром виробив за рік. І це дуже важливо, бо в армії чекають на новітні й модернізовані системи залпового вогню. Бачимо нарощування можливостей бронетехніки, артилерії», — зазначив Петро Порошенко. За його словами, український народ має побачити, як зросли мобільні бойові можливості ЗСУ, що саме зробили оборонно-промисловий комплекс, керівництво ЗСУ для надання ефективної відсічі російському агресору в умовах, коли Україна має «беззаперечні докази різкого нарощування кількості збройних сил Росії вздовж українсько-російського кордону і в Азово-Чорноморському басейні».

Президент повідомив, що за період дії воєнного стану було скорочено терміни бойового злагодження українських бригад, передислокації окремих підрозділів у місця вірогідного удару близько до зони операції Об’єднаних сил та вздовж Азовського узбережжя. «Ми продемонстрували, що в разі початку широкомасштабної агресії буде набагато збільшено ціну, яку Росія заплатить за свої авантюрні й безвідповідальні дії», — наголосив Петро Порошенко. Він повідомив, що відбуваються навчання й підготовка систем територіальної оборони в десяти областях, де було оголошено воєнний стан.

«Сьогодні, на жаль, небезпеку російської агресії поки що не зменшено. Але нарощено наші можливості, збільшено міжнародну солідарність», — констатував Президент. Він нагадав, що наші міжнародні партнери ухвалили рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації. Ухвалено резолюції Конгресу США, Європарламенту про засудження акту агресії на Чорному морі й одностайну вимогу світу до країни-агресора: негайно й безумовно видати 24 українських військовослужбовці й повернути кораблі ВМС ЗСУ, забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі, яке вона намагається окупувати.

Прямі поставки зброї

Петро Порошенко підтримав позитивне рішення парламенту щодо створення можливостей для закупівлі закордонної імпортної оборонної продукції. На його думку, це значно посилить бойові спроможності українського війська. Глава держави нагадав, що Верховна Рада ухвалила за основу закон про закупівлі імпортної оборонної продукції, який пропонує передбачити прямі поставки озброєння й техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну «Укроборонпром».

«Ухвалено закон, який дає змогу Міністерству оборони, Генеральному штабу, Збройним силам напряму закуповувати за кордоном те, що наші партнери з НАТО готові нам постачати, — уточнив Президент і додав: — Це було однією з умов нашої співпраці». Він запевнив, що підпише цей закон негайно, щойно він надійде на підпис.

Окремо Петро Порошенко згадав про затвердження воєнної складової державного бюджету на 2019 рік. «Як і передбачається законом, у воєнному бюджеті нарешті видатки виключно на оборону перевищують 3% ВВП, а загалом на сектор оборони й безпеки заплановано витрати понад 5% ВВП. На армію на наступний рік спрямовано близько 102 мільярдів гривень. На 16 мільярдів більше, ніж торік», — повідомив Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Це відбувається завдяки макрофінансовій стабілізації, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема ЄС, МФВ і Світовим банком.

Президент наголосив, що таке фінансування дає змогу передавати у Збройні сили нове озброєння й техніку. «Є гроші на закупівлю для війська в перспективі таких новітніх комплексів, як ракетне озброєння «Вільха», яке пройшло успішне випробування, ракетне озброєння «Нептун», самохідна артилерійська установка «Богдана», ударний розвідувальний комплекс «Сокіл» та високоточний снаряд «Квітник» і багато іншого», — повідомив Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Він подякував науковому й виробничому персоналу оборонно-промислового комплексу, який залучено до виконання оборонного замовлення.

Ветерани — опора армії

На Житомирщині Петро Порошенко зустрівся з Радою ветеранів України. «Ветерани — це той фундамент, на який мають спиратися ЗСУ. Наголошую, що не лише патріотичне виховання молодого покоління. Чому? Бо ви самі ще молоді», — зазначив Президент. Він навів приклад, коли після запровадження воєнного стану за два дні у військкомати прийшло 30 осіб резерву першої черги, а учасників АТО — 165. «Оце бойовий дух, патріотизм і роль ветеранів, яку вони мають відігравати, коли треба боронити державу», — додав він.

Окремо глава держави відзначив важливість вивчення досвіду іноземних держав, передусім США. «Ми маємо вивчити досвід і повторити ту історичну роль, яку відіграють у житті США американські ветерани, і забезпечити, щоб таку саму роль відігравали ветерани українські: там, де треба, контролювати владу, сказати своє вагоме слово чи підтримати», — наголосив Президент. На плечі ветеранів лягає велика відповідальність: створення відповідного міністерства, щоб воно стало надійною опорою українського народу.

Петро Порошенко відзначив налаштованість ЗСУ на ефективну співпрацю з ветеранськими організаціями. Президент підтримує прикріплення ветеранських організацій не лише за регіональним виміром, наприклад, обласні ветеранські, а пропонує створювати ветеранські організації військових частин. «Щоб кожна бригада мала власну ветеранську організацію і не забувала, що ветерани не втрачають зв’язку з підрозділом, у якому служили», — зауважив Петро Порошенко.

Президент наголосив на неприпустимості ситуації, коли окремі особи, які не мають і ніколи не мали стосунку до військової служби, прикриваючись камуфляжем, вирішують особисті питання або роблять на цьому своєрідний бізнес, беруть участь у рейдерських діях: «Держава має на це відповідно реагувати, бо це дискредитує саму державу».

Президент і ветерани говорили про діяльність капеланів і психологічну реабілітацію військових, запровадження ефективних механізмів для вироблення стресостійкості й лідерства. Очільник держави вважає за необхідне збільшення кількості капеланів. Це питання Петро Порошенко обговорив із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм і предстоятелем Української греко-католицької церкви Святославом. Владики запевнили, що приділяють цьому значну увагу.

«Сьогодні народ довіряє українській армії. І я пишаюся й вітаю Збройні сили», — заявив Верховний Головнокомандувач. Він наголосив, що українська армія «наростила свій потенціал і слугує гарантом української незалежності».

Президент привітав усіх українських воїнів зі знаменною історичною подією — створенням єдиної помісної Православної церкви України, Об’єднавчий собор якої відбувся 15 грудня і обрав предстоятеля. «Ми здатні себе захисти і маємо для цього абсолютно все необхідне. Ми різко скоротили вплив Російської Федерації всередині країни», — резюмував Президент України.