Держава дієво допомагає місцевій владі виконувати її функції дотаціями та субвенціями. На цьому наголосив учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового урядового засідання.

«Цього року місцеві бюджети отримають майже 520 мільярдів гривень від податків, 25,5 мільярда гривень — від базової дотації, 40,6 мільярда гривень — від додаткових дотацій, 151 мільярд гривень — від субвенцій. Очікуємо на ефективне використання цих ресурсів на користь українців», — зазначив очільник уряду й додав, що так громади мають достатній ресурс, щоб підтримувати в належному стані інфраструктуру і допомагати людям.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зберегла фінансову стабільність і в центрі, й на місцях. До загального фонду місцевих бюджетів надійшло приблизно 451 млрд грн. Це на 24% більше, ніж 2023 року.

«41,7 мільярда доларів зовнішнього фінансування від партнерів у 2024 році дали змогу нам покрити невійськові видатки, від яких залежить якість життя мільйонів людей. Важливо, що третину з цих надходжень становлять гранти. Це значно пом’якшує боргове навантаження на державний бюджет», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що держава впевнено входить у новий фінансовий рік, маючи внутрішні ресурси, надійну підтримку партнерів, а також виконані зобов’язання перед громадянами. Торік від податків, зборів та інших платежів до державного бюджету надійшло 3,1 трлн грн.

«Це зокрема кошти, сплачені бізнесом та українськими громадянами. Кожен та кожна на своєму місці робить вагомий внесок у нашу фінансову стійкість, а отже й у перемогу України. Дякую всім, хто наповнює державний бюджет, з якого наш уряд фінансує оборонні видатки», — зазначив Прем’єр.

За словами очільника уряду, 2025 року заплановано залучити понад 38 млрд дол. зовнішнього фінансування.

«Також розраховуємо отримати 50 мільярдів доларів від використання заморожених активів агресора. Зокрема, сьогодні до державного бюджету України надійшли перші 3 мільярди євро від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів», — сказав Прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр нагадав, що торік понад половина видатків державного бюджету пішла на оборонні цілі, й запевнив, що цього року Сили оборони буде профінансовано на понад 2,2 трлн грн, що становить більш як 26% ВВП країни.

«Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки. Великі надії покладаємо на масштабування так званої данської моделі — замовлення партнерами озброєння в українських оборонних підприємств для потреб України», — повідомив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що в секторі цивільних видатків уряд чітко рухається шляхом визначених пріоритетів. Соціальні виплати торік профінансовано вчасно і в повному обсязі: понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соціальних допомог.

«В освіті спрямували 7,5 мільярда гривень на шкільні укриття, 2 мільярди — на харчування учнів початкових класів, 1,5 мільярда — на реформу НУШ, 549 мільйонів гривень — на оновлення майстерень профтехів. У галузі медицини за програмою медичних гарантій виплатили 155,6 мільярда гривень. Зокрема, майже 5 мільярдів гривень — на реабілітацію, 5,2 мільярда гривень — на програму «Доступні ліки», понад 749 мільйонів — на програму зубопротезування та зуболікування військових і ветеранів. Цьогоріч медичні гарантії розширено, а їх фінансування становитиме понад 175,5 мільярда гривень», — повідомив Прем’єр, запевнивши, що уряд і надалі зберігає пріоритетність напрямів, які є ключовими для національної безпеки та добробуту українців.

Година запитань до уряду

Учора Прем’єр-міністр взяв участь у «Годині запитань до уряду». Із трибуни Верховної Ради він оприлюднив більшість цифр, про які йдеться вище, і наголосив, що уряд має чітке розуміння та визначений план того, як пройти цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету та забезпечення всіх пріоритетних видатків.

Однією з найбільших фінансових і політичних перемог минулого року, за словами Прем’єра, стало те, що Україна переконала партнерів запустити механізм використання заморожених російських активів на користь України. Як наголосив Прем’єр-міністр, уряд залишає одним із ключових завдань на цей рік подальше розроблення механізму, за яким усі заморожені російські активи буде спрямовано на стійкість та відновлення України.

Денис Шмигаль підкреслив, що попри 13 великих атак проти української енергосистеми торік вона працює стабільно і цілісно.

«Важливий ефект дало збільшення можливості імпорту електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт. На цей рік у нас заплановано важливі заходи з подальшого розширення фізичної спроможності імпорту електроенергії», — зазначив глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, два ключові завдання на цей рік — відновлення та захист енергооб’єктів. У Фонді підтримки енергетики було акумульовано понад 1 млрд доларів.

«Одночасно продовжимо розвиток розподіленої генерації. 2024 року на довгострокових спецаукціонах було придбано допоміжні послуги об’єктів генерації загальною потужністю приблизно 600 МВт. Майже 500 МВт із них — це послуги нових об’єктів генерації, які мають з’явитися до жовтня цього року», — зазначив Денис Шмигаль.

Також продовжується програма підтримки малого та середнього бізнесу, приватних домогосподарств та ОСББ щодо підвищення їхньої енергетичної автономності. Це безвідсоткові кредити, програми ГрінДІМ, «5—7—9%», програми Фонду декарбонізації. Як зазначив Прем’єр-міністр, у державному бюджеті на 2025 рік передбачено фінансування 13 інвестиційних проєктів у галузі енергетики на суму 54 млрд грн.

«Важливим елементом стійкості енергетики залишається функціонування української ГТС, яка тепер працює в умовах нульового транзиту. Ми не планували і не плануємо підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу», — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що одним із пріоритетних завдань на цей рік буде подальше збільшення видобутку газу, а також інвестиції в перспективні українські родовища. Валовий видобуток газу 2024 року, за його словами, збільшився на 2,2% порівняно з 2023-м — до більш ніж 19 млрд кубічних метрів.

Прем’єр повідомив, що перед Міністерством енергетики та Нафтогазом поставлено завдання приділити особливу увагу розвитку концепції «Україна — газовий сейф Європи».

Інвестиції та відновлення

Як розповів Прем’єр-міністр під час «Години запитань до уряду», держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 11 млрд грн за грантовою програмою «єРобота».

«Це згенерувало 60 тисяч нових робочих місць. Цьогоріч на фінансування грантів у бюджеті передбачено 1,4 мільярда гривень», — зазначив Денис Шмигаль. Програму «Доступні кредити 5—7—9%» пролонговано на 2025 рік, у держбюджеті на неї закладено 18 млрд грн.

Як повідомив Прем’єр, до програми «Національний кешбек» долучилося 1,6 тисячі українських виробників, 8 млн громадян, з яких 4,5 млн — активні користувачі.

«Формуємо культуру підтримки українського виробника, звичку купувати українське та цінувати українську якість», — наголосив глава уряду.

Також уряд активно розвиває механізми компенсації за купівлю української техніки, зокрема сільськогосподарської та енергообладнання. Триває програма «Шкільний автобус». Як зазначив Прем’єр-міністр, 2025 року на купівлю шкільних автобусів українського виробництва буде спрямовано 1,6 млрд грн.

«Підтримуємо аграріїв грантами, доступними кредитами та субсидіями. У пріоритеті на 2025 рік для аграрної галузі — розмінування сільськогосподарських земель та повернення їх в обробіток, подальший розвиток аграрної переробки, підтримка малого та середнього фермерства, акцент на прифронтових територіях, де аграрії потребують додаткової допомоги», — сказав Денис Шмигаль.

2024 року уряд зосередився на ключових пріоритетах відбудови: енергетика, школи, лікарні, житло, гуманітарне розмінування.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ