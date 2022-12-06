Сьогодні наша країна відзначає День Збройних сил України
Збройні cили України сьогодні — це хоробрість, звитяжність та надія українців. Надія України. На їхніх бойових плечах — роки захисту нашої Батьківщини.
Увесь світ бачить: міць ЗСУ непохитна, як і наша віра в них. Навіть крізь найтемнішу темряву українські воїни несуть за собою на звільнені території світло добра та свободи, світло Українського незалежного майбутнього.
Символічно, що сьогодні, 6 грудня, ми також згадуємо початок Першого зимового походу Дієвої армії УНР у 1919 році.
Українські воїни ніколи не здавалися.
І більш ніж через століття Збройні cили України продовжують боротьбу. Україна понад усе!
Дякуємо Збройним cилам України за кожен день, кожну хвилину нашої свободи. Шануємо пам’ять кожного, хто віддав за це життя. Герої не вмирають!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!