Після вікопомного розпаду СРСР наша країна успадкувала одне з найпотужніших військових угруповань у Європі. Чого варті, скажімо, 43 ракетна армія, оснащена міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками чи повітряний флот стратегічних бомбардувальників! Та за наступні понад два десятиліття різні керманичі поступово перетворювали армію на гидке каченя. Упродовж десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців, дехто з них сам у відчаї полишав службу, не вбачаючи в армії жодної перспективи.

Техніку та озброєння партіями розпродували до третіх країн і навіть приватних колекцій. Крім внутрішніх чинників, додалися й зовнішні: весь цей час Україні доводилося долати шалений кремлівський тиск, адже Москва всіляко заважала створенню в нашій країні боєздатного війська. Вочевидь, там давно сформували плани збройної агресії, чекаючи лише нашого максимального ослаблення. Найбільше армія постраждала від свідомого розвалу в період 2010—2013 років, коли військо стараннями відвертих ворожих агентів у владі було якщо не знищено, то доведено до зубожіння.

І ось настав момент істини. Агресію «братньої» Росії мобілізовані воїни — вчорашні вчителі, будівельники, айтішники зустріли хто в кирзових чоботях, а хто й у гумових капцях; хто у нашвидкуруч знятому з консервації БТРі, а хто на жовтому шкільному «Богдані»; хто в металевій касці СШ ще радянського зразка, а хто й у звичайній панамі. Про новітні засоби зв’язку, належну кількість сучасних бронежилетів, тепловізорів тощо навіть заїкатися незручно.

Вояків збирали всім миром. Скидалися на нові шоломи, бронежилети, берці, форму. Усі ці речі возили до війська волонтери, часто стаючи своєрідними човниками між закордонними постачальниками й передовою.

Однак не дрімала й держава. Скинувши бюрократичні шори, армію у стислі терміни таки одягли, взули, озброїли, нагодували, оснастили, наблизили до стандартів забезпечення НАТО. І Збройні сили зразка початку 2014 року вже не можна порівнювати з рівнем принаймні 2016-го. А 2019 року то були вже геть інші світи.

У найскладніший період новітньої історії війську вдалося обстояти країну. І попри великі втрати, дати гідну відсіч підступному кремлівському ворогу і вселити у громадян упевненість у здатності й надалі захистити нашу землю від споконвічного агресора. Нині, відповідно до рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили за боєздатністю посідають 25-те місце серед 140 країн.

Армія потребує постійної уваги

Учора Київ, Харків, Львів, Одеса, Краматорськ стали осередками урочистих заходів. О 18:00 одночасно на столичній Михайлівській площі, харківському майдані Свободи, львівській площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку, краматорській площі Миру й морському вокзалі в Одесі відбулися основні урочистості з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України. У Харкові їх учасником стали Президент Володимир Зеленський, керівництво Міністерства оборони та Збройних сил. На цих площах встановили величезні монітори, й учасники святкування провели між собою пряме увімкнення у вигляді телемосту, повідомляє Укрінформ.

У кожному з міст відбулися демонстрації новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів і почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Виступали військові оркестри, гостей пригощали солдатською кашею та чаєм.

В Одесі відбулася церемонія введення до складу Військово-Морських сил ЗСУ двох патрульних катерів типу «Айленд». У Харкові військовим частинам вручено три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1». 34 такі машини урочисто передали військовим й у Краматорську. У Львові, Києві й Одесі представники ЗСУ отримали відповідно 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV. А на Житомирщині авіапарк Повітряних сил ЗСУ поповнили модернізовані зразки гвинтокрила Мі-8, по одному літаку Л-39, Су-27 і Ан-26.

Роки змужніння й гарту

Напередодні свята в зоні проведення операції Об’єднаних сил побувала урядова делегація у складі міністра оборони Олексія Резнікова, Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта й Головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

У супроводі командувача Об’єднаних сил Олександра Павлюка урядова делегація відвідала передові позиції українських захисників поблизу Верхньоторецького, авдіївської промзони та населеного пункту Піски.

Учасники робочої поїздки першочергово привітали військових із 30-ю річницею Збройних сил України. Олег Немчінов відзначив українських захисників від імені Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Олексій Резніков з нагоди свята вручив українським захисникам нагороди, відзнаки, вогнепальну та холодну зброю, багато інших цінних подарунків.

«Сьогодні мали за честь бути в кількох місцях — і на позиціях морської піхоти, і бачили усім відомий скелет у промзоні, оборонні позиції в Пісках. Бачили очі наших воїнів, захисників і захисниць, що вони до бою готові. Вони вже загартувалися за тих майже вісім років війни, тому в них повне переконання в правоті й перемозі. Вони захищають українську землю, і жодного шансу у ворога тут немає, хоч би що хто думав», — цитує пресслужба Міноборони слова Олексія Резнікова.