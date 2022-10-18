У День захисників і захисниць України площа біля Маріїнського палацу в Києві була заповнена військовими. Були там не лише воїни Почесної варти, як зазвичай під час урочистостей за участю глави держави. Цього разу там зібралися ті, хто нині боронить українську землю від навали російської орди. Вони прибули до столиці з різних напрямків і районів виконання бойових завдань, звідти, де гаряче, де щохвилини ризикують своїм життям заради однієї мети — якнайшвидшого очищення України від кремлівських варварів.

Церемонію було оптимізовано за часом, а виступ Президента й Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського був хоч і лаконічним, та вельми змістовним. Це і зрозуміло: вимоги безпеки в період воєнного стану залишаються актуальними.

«Це слава тих, хто звільняє, а не поневолює. Це слава тих, хто приносить мир, а не руйнує його. Це слава тих, хто бореться за свободу так, що стає легендою ще за свого життя», — промовив глава держави.

Нині, відбиваючи російське вторгнення, наше воїнство своєю перемогою може втілити мрії, за які боролися попередні покоління українців. «Можемо дати Україні довгострокові гарантії миру й національної безпеки. Ми можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців у всіх наших містах, містечках, у всіх куточках нашої прекрасної, неповторної держави. Я вірю, що ми це зробимо, — зазначив він. — Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни. Звільняємо Харківщину, звільняємо увесь схід і точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор в усі наші міста, громади на півдні держави. Ми повернемо наш Крим. Ми відновимо територіальну цілісність нашої держави, ми просто маємо це зробити, маємо повернути всіх українців, яких, на жаль, досі утримують у полоні в росії або силою депортували з нашої землі», — цитує пресслужба Президента слова Володимира Зеленського.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України. Найвищу державну нагороду отримали: командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, полковник Олег Гончарук, полковник Дмитро Завадський, полковник Євгеній Кураш, підполковник Ростислав Козій, підполковник Сергій Побережець, полковник Ігор Скибюк, майстер-сержант Борис Харчук, начальник відділу управління СБУ в Миколаївській області полковник Сергій Качан, підполковник Олег Голіней, командир роти окремого загону спецпризначення «Азов» НГУ лейтенант Лев Пашко, снайпер НГУ старший сержант Дмитро Фінашин.

Кавалерами відзнаки «Хрест бойових заслуг» стали: полковник Державної прикордонної служби Максим Балагура, командир радіолокаційного взводу старший лейтенант Тетяна Волошина, фельдшер медичного пункту мотопіхотного батальйону сержант Альона Величко, санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти окремої механізованої бригади молодший сержант Наталія Возинська, старший лейтенант Олександр Гапонов, молодший сержант Володимир Онятицький, командир авіаційної ескадрильї Повітряних сил ЗСУ підполковник Євген Соловйов, лейтенант ДШВ Євген Юрчак.

Відзнаки «За мужність та відвагу» отримали 95 та 80 окремі десантно-штурмові бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, 503 окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 8 полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, 4 бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука НГУ, 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ, 15 Слов’янський полк НГУ, 1 прикордонний загін і 23 загін морської охорони.

Президент присвоїв військовим частинам почесні найменування. 138 радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування «Наддніпрянська», 156 зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «імені Максима Кривоноса» та 11 зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Шепетівський».

Президент вручив бойові прапори частинам. Їх отримали командири: 4 окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, 118, 120 та 129 окремих бригад тероборони ТРО. А також командир 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Ця бригада виконує бойові завдання на Миколаївщині та Херсонщині. Її підрозділи звільнили понад десять населених пунктів за переправою через річку Інгулець. Знищили чимало російської техніки та живої (коли та була такою) сили ворога. Кілька її воїнів представлено до високих державних нагород, сотні отримали відзнаки Міністерства оборони, Головнокомандувача ЗСУ, грамоти, подяки, почесні нагрудні знаки, цінні подарунки.

Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням вручено командирам: 3 окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, якій присвоєно почесне найменування «Залізна», та 110 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, яка отримала найменування «імені генерал-хорунжого Марка Безручка».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»