Під час роботи чергової прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів на запитання громадян відповідав голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко. Люди запитували, просили, інформували про різне.

Кожен запит реєструють

Киянка Людмила Яківна Андрющенко, ветеран праці, вдова інваліда ІІ групи, поскаржилася на невігластво столичного чиновника, який на чергове звернення пенсіонерки з проханням в якийсь спосіб повернути їй заощадження з часів Радянського Союзу став соромити стареньку. Мовляв, як негарно жінці, що сама пережила лихі часи, у важкий для країни воєнний час думати про матеріальне. Жінка аж слізьми зайшлася, бо онук якраз відбув у зону АТО виконувати громадянський обов’язок.

А ось жительку столиці Марію Іванівну Міщенко, також ветерана праці, непокоїть сума пенсії, яку вона отримує. Чутки про черговий етап пенсійної реформи лякають її. Вона хотіла б почути оптимістичні запевнення, що після цього її статки покращаться і вона зможе без оформлення субсидії, яку принципово не брала досі, сплачувати комірне.

Незважаючи на те що запитання громадян не зовсім відповідали профілю роботи чиновника, Артур Дерев’янко запевнив, що кожен запит на пряму телефонну лінію реєструють, а потім він потрапляє на розгляд до профільного відомства.

У перервах між дзвінками він розповів журналістам про роботу очолюваної ним служби. З його слів, на сьогодні нарешті врегульовано механізм присвоєння бійцям АТО статусу учасника бойових дій. Нині його мають трохи більш як 288 тисяч осіб. Такої кількості заяв, документів, які надходили в 2014—2015 роках, уже немає. В армії служать бійці, які вже мають статус УБД, або ті, хто знає, що ось-ось доведе почату справу до кінця і тоді оформить його. Спірних питань дедалі меншає, запевнив чиновник. Якщо вони виникають, вирішити їх не так складно, є досвід. Ось, приміром, капелани отримали соціальний статус учасника війни. Тепер порушують питання про присвоєння їм статусу УБД. На що Артур Дерев’янко відповів, якщо відповідальність на себе візьме керівництво військового підрозділу чи МВС, а комісія Міноборони чи МВС надасть статус УБД, бо має на це право, то міжвідомча комісія Державної служби заперечень не матиме.

На допомогу приходить громадськість

— Стараємося не просто дати людині суху відповідь, а допомогти, — зауважив Артур Дерев’янко. — Там, де нам не під силу вирішити питання, залучаємо громадські об’єднання, благодійні фонди і виконуємо роль координаторів. Серед них фонд братів Кузьміних з міста Житомира. Про нього відомо багатьом. Один з братів — комбат 95-ї бригади після звільнення з полону організував реабілітаційний центр. Державна служба звела його з іншими установами, які надали обладнання. Вони налагодили зв’язки з іноземними лікарнями та реабілітаційними центрами. Сюди приїжджають по допомогу ті, кому потрібне термінове лікування. Так було із бійцем з батальйону «Азов» полковником Віталієм Галіциним, який підірвався на міні і втратив зір. Рік знадобився для того, аби присвоїти йому статус УБД, адже батальйон тривалий час мав статус добровольчого. Лікували офіцера за кордоном через громадські об’єднання. Так було простіше.

Нині, зауважив голова служби, щоб забезпечити усі соціальні гарантії для учасників бойових дій, необхідна чимала сума коштів. Відчутний брак фінансування, зокрема й у забезпеченні реалізації програми з санаторно-курортного лікування. Цього року передбачено 22,4 мільйона гривень, яких вистачить на придбання 4,5 тисячі путівок. А охочих в черзі вже понад 15 тисяч осіб.