На засіданні секторальної робочої групи з протимінної діяльності Україна представила проєкт стратегії, а також плани на наступний рік

Проєкт Національної стратегії протимінної діяльності, попередні підсумки роботи 2023 року, плани та потреби України в галузі протимінної діяльності (ПМД) на наступний рік стали основними темами обговорень другого засідання секторальної робочої групи в Києві.

У засіданні взяли участь представники майже трьох десятків країн-донорів та міжнародних організацій, що співпрацюють з Україною в галузі ПМД, міністерств економіки, оборони, внутрішніх та закордонних справ, ДСНС тощо. Співголовували на засіданні перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Юлія Свириденко ознайомила присутніх із прогресом в гуманітарному розмінуванні, досягнутим за два місяці, що минули із часу першого засідання групи.

За її словами, Україна спільно з партнерами провела Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування, під час якої донори оголосили зобов’язання з допомоги Україні. Активно триває сертифікація операторів ПМД — на сьогодні сертифіковано 18 операторів, ще понад 30 проходять сертифікацію. На останній стадії розроблення — проєкт комплексної Національної стратегії протимінної діяльності.

«Із високими темпами виконують план нетехнічного обстеження. І на даний момент таким обстеженням охоплено майже 50 000 квадратних кілометрів, хоч було заплановано 45 000. Ще один позитивний момент — те, що з вересня, часу нашої попередньої зустрічі, було обстежено додатково 50 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і 37 тисяч гектарів повернуто до продуктивного використання», — зазначила перший віцепрем’єр.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний зосередився на планах уряду в галузі ПМД.

«Як Міністерство економіки хочемо прив’язати всі наші подальші зусилля з очищення територій до впливу на ВВП, щоб наша робота створювала позитивний реальний ефект для економіки та зменшення впливу мінного забруднення на людей, щоб запобігти новим інцидентам та захистити громадян там, де вони вже відбулися», — підкреслив посадовець.

За його словами, визначено конкретні практичні напрями роботи на наступний рік. Це створення прозорого ринку послуг з гуманітарного розмінування. Цифровізація галузі — буде врегульовано управління інформацією та процесами. Стимулювання національного виробництва в галузі гуманітарного розмінування. І нарешті координація ресурсів задля забезпечення пріоритетності у використанні ресурсів.

Під час засідання міжнародним партнерам було представлено проєкт Національної стратегії протимінної діяльності, розроблений у співпраці з Женевським міжнародним центром з гуманітарного розмінування, Програмою розвитку ООН та іншими міжнародними партнерами за підтримки Європейського Союзу та Фонду Говарда Баффета. Обговорюючи документ, учасники засідання схвально оцінили підходи, запропоновані у проєкті.

На засіданні секторальної робочої групи з протимінної діяльності представники міністерств економіки, оборони та внутрішніх справ представили учасникам пріоритети та потреби на наступний рік.

Джерело: Міністерство економіки