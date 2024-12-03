За словами Прем’єра, до коаліції гуманітарного розмінування долучилися майже 50 країн-партнерів

Над розмінуванням в Україні нині працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тисячі саперів, більш як 150 одиниць техніки. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Demine Ukraine, що відбувся вчора в Києві.

«У перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважали 174 тисячі квадратних кілометрів української території. Завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тисячі квадратних кілометрів. Це значне досягнення, оскільки весь цей час тривають інтенсивні бойові дії», — наголосив очільник уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що темпи розмінування недостатні — через російські міни вже постраждали понад 760 цивільних, з них 86 дітей. Окрім того, це ще й ризик пожеж, хімічної інтоксикації ґрунтів, тотальної зміни екосистем. А щорічні збитки через заміновані поля сягають 11,2 мільярда доларів.

«Усе це спонукає нас до комплексного підходу в гуманітарному розмінуванні. Ми його реалізуємо вже зараз відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності», — зазначив Прем’єр-міністр.

Перший напрям — обстеження потенційно забруднених земель. Як повідомив Денис Шмигаль, нині потенційно замінована територія становить приблизно 139 тисяч квадратних кілометрів. Здійснюють обстеження, щоб визначити, які території лежать поза зоною ризику, і швидко повернути їх аграріям в обробіток.

«Це відразу дає результат. Збільшуються посівні площі, створюються робочі місця, аграрні підприємства платять податки та нарощують експорт продовольства», — зауважив Прем’єр-міністр.

Другий напрям — очищення землі від мін і снарядів у зонах, де виявили забруднення. За словами очільника уряду, над розмінуванням працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тисячі саперів, більш як 150 одиниць техніки.

«Третій напрям — залучення міжнародної донорської допомоги. До коаліції гуманітарного розмінування долучилися приблизно 50 країн-партнерів. Загальний обсяг внесків становить понад 1 мільярд доларів. Надзвичайно цінуємо таку солідарність і розраховуємо на подальшу підтримку», — зазначив Прем’єр-міністр.

Четвертий напрям — нарощування кількості розмінувальної техніки. За словами Дениса Шмигаля, в полях працює українська техніка і техніка іноземних компаній, виготовлена в Україні.

«Закликаємо партнерів замовляти на українських підприємствах виготовлення нових машин. Це буде подвійною допомогою для наших економіки та безпеки», — сказав глава уряду.

П’ятий напрям — збільшення кількості сертифікованих операторів із протимінної діяльності, зокрема приватних. Прем’єр-міністр наголосив, що уряд максимально спростив, уніфікував і цифровізував сертифікацію. За рік кількість операторів зросла вдвічі.

«Держава готова компенсувати аграріям 100% вартості послуги розмінування. Це формує конкурентний ринок і стимулює операторів працювати швидко й ефективно», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що розмінування України — це інвестиція в майбутнє, внесок у спільний кращий завтрашній день. Він подякував усім, хто робить цей внесок нині й робитиме в майбутньому.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ