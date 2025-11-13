Президент України Володимир Зеленський у день визволення Херсона відзначив воїнів, поліцейських, рятувальників, волонтерів, лікарів, учителів та енергетиків державними нагородами, а також подякував кожному, хто боровся і бореться за місто й забезпечує його життєдіяльність.

Загарбникам тут не місце

«Ми відзначаємо дуже важливий день — третю річницю вигнання російських окупантів з Херсона. Окупанти втекли звідси під тиском наших людей, завдяки силі українців. І зараз російські пропагандисти навіть самі вже називають Херсон Україною, бо це просто факт, сильний факт, що росії тут не місце», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що від настання миру нас відділяє лише час, який Україна повинна пройти й пройде завдяки тим, хто бореться.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, які загинули в боях заради України.

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» синові загиблого Героя України фермера Олександра Гордієнка. Після деокупації правобережжя Херсонщини він особисто розміновував поля, самотужки вивіз понад 5 тисяч протитанкових мін та збив з рушниці понад 100 ворожих БпЛА.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначено електромонтера Херсонобленерго Сергія Буганова. Після деокупації він брав участь у відновленні та відбудові електромереж на Херсонщині, ремонтував лінії, які живлять місто.

Глава держави вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня, які отримали: рятувальник Віктор Буюклі, який щодня бере участь в аварійно­рятувальних роботах на місцях руйнувань через російські обстріли; командир відділення Головного управління ДСНС України в Херсонській області Олег Вітковський за участь у ліквідації наслідків ворожих атак на Херсонщині; молодший сержант Владислав Гудніченко та солдат Вадим Левченко (НГУ), які знищують окупантів, їхнє озброєння і техніку ворога; молодший сержант Олександр Ніколаєв (НГУ), який виконує бойові завдання на Херсонщині, зокрема знищує ворога на лівому березі Дніпра; волонтер Андрій Петухов — під час тимчасової окупації Херсона доправляв продукти, воду та медикаменти, брав участь в евакуації понад 300 жителів з окупованих територій; майор служби цивільного захисту Олександр Соловйов, який після визволення міста організовував евакуацію населення з постраждалих районів і надавав медичну допомогу, ліквідовував наслідки пожеж і вибухів.

Ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня отримали: вчителька початкових класів Лариса Паладій, яка в системі освіти понад 30 років, а окрему увагу приділяє дітям з особливими освітніми потребами; директор центру соціального обслуговування Оксана Пащенко, яка під час тимчасової окупації Херсона допомагала людям старшого віку та співпрацювала з волонтерами, що підтримують самотніх непрацездатних людей; кореспондентка телеканалу «Ми — Україна» Тетяна Савуля: під час тимчасової окупації Херсона залишалася працювати в місті, частину її матеріалів публікував Генеральний штаб ЗСУ як підтвердження реальної ситуації на півдні України.

Орденами Данила Галицького відзначено: капітана Вадима Кухарського за відвагу і мужність у боях на Херсонщині; старшого сержанта Володимира Репешка — командира бойової групи, яка знищила понад 50 окупантів, три станції РЕБ, п’ять сховищ боєприпасів та більш як 30 спостережних постів; головного сержанта 79 прикордонного загону Євгенія Цапуру, який у складі бойових груп розвідувальних ударних БпАК знищив чимало окупантів, вороже озброєння та зброю.

Медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня отримав полковник поліції Рустам Карімов: у Херсоні під його керівництвом розкрито 135 тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлено 14 фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Медаль «Захиснику Вітчизни» вручено капітанові поліції Сергієві Ковтуну, який цього року здійснив майже 500 виїздів у райони ведення бойових дій для зачищення територій від вибухових пристроїв.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно лікарці­рентгенологу Олені Марценіус, яка очолює Південний центр радіаційної терапії і впроваджує сучасні методи променевої терапії онкологічних захворювань та інші перспективні методи лікування раку.

Звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоєно заступникові медичного директора Херсонської міської клінічної лікарні Вікторові Коліснику, який має значний досвід роботи з пацієнтами, координує роботу лікарів і медичного персоналу.

Почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» отримав представник регіональної філії «Одеська залізниця» Вадим Мельник. Після деокупації Херсона він організовував повернення працівників на робочі місця та відновлення залізничного сполучення до міста.

Херсонці заслуговують на більшу підтримку

Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням за участі командира 310 окремого батальйону РЕБ та командувача Сил безпілотних систем.

Командир 310 окремого батальйону РЕБ Дмитро Ляшок доповів про кількість російських дронів під час атак і протидію їм силами єдиного об’єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Військові продемонстрували їхню роботу. Глава держави заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді про розробки та масштабування кількості систем РЕБ. Обговорили захист доріг і логістики спеціальними сітками.

«Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, «Птахи Мадяра» та інші підрозділи збільшать тут спроможності захисту. Важливо все це реалізувати», — зазначив Президент.

Окремо обговорили питання енергетики, забезпечення Херсона всім необхідним та відповідне фінансування.

«Сьогодні є також рішення щодо енергетики — йдеться про обладнання для Херсона, фінансування додаткове. Максимум завтра ці рішення мають бути ухвалені урядом на рівні відповідних міністрів», — зауважив глава держави.

Також ішлося про підтримку й додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків.

«Обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини, і це повинно бути забезпечено щодо садочків, підтримки освіти, всіх соціальних потреб. Люди тут заслуговують на більшу підтримку», — наголосив Володимир Зеленський.

В одній з херсонських лікарень, яка перебуває в зоні постійних обстрілів, Президент України поспілкувався з медиками та пацієнтами. Генеральний директор лікарні доповів главі держави, що в хірургічному відділенні лікуються пацієнти, які зазнали множинних вибухових травм унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів. Під землею розміщено реанімаційний модуль, де медики мають змогу цілодобово надавати хірургічну допомогу в безпечних умовах. Президент подякував лікарям за їхню роботу та порятунок життів українців і українок.

Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна щодо будівництва нових об’єктів медичної інфраструктури на території Херсонщини. В 11 закладах охорони здоров’я облаштовано лікарні під землею, до кінця року заплановано ще п’ять.

В одному з дитячих просторів у Херсоні Президент України зустрівся зі школярами та поспілкувався з ними. У закладі проводять освітні, творчі та спортивні заняття для школярів різного віку. Діти мають змогу безкоштовно вивчати англійську мову та цифрову грамотність, займатися творчістю, фітнесом і боротьбою. Також у просторі є розмовний і книжковий клуби, щоб попри війну школярі могли розвиватися та спілкуватися наживо.

Глава держави розмовляв з дітьми про заняття, які їм подобаються найбільше, та їхні мрії. Школярі розповіли про батьків­військових, які захищають Україну на передовій, і показали свої малюнки, які передадуть воїнам на фронт. Президент мав змогу побачити, як відбуваються заняття з малювання, англійської мови, і взяв участь разом з дітьми у тренуванні.

Принагідно Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька про створення в місті інформаційно­освітнього центру для дітей і дорослих та організацію роботи подібних дитячих просторів у громадах області.

Джерело:

Офіс Президента