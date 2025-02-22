Протягом останніх двох тижнів у країні спостерігається збільшення кількості захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 20%: з 10 по 16 лютого захворіли 206 653 людини, з них 60% — діти. До лікарень країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 госпіталізовано 5406 людей, серед яких 3276 — діти. Пацієнти отримали необхідну медичну допомогу. За прогнозом епідеміологів, тенденція до зростання захворюваності може зберігатися впродовж двох-трьох наступних тижнів.

Нині ситуація контрольована і характерна для середини епідсезону, однак всі області мають провести додаткову перевірку готовності медзакладів на рівні свого регіону та забезпечити постійний моніторинг епідситуації. Таке пріоритетне завдання міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поставив керівникам обласних департаментів охорони здоров’я та центрів контролю і профілактики хвороб під час селекторної наради. Ідеться передовсім про лікарні, які надають медичну допомогу та проводять госпіталізацію хворих з ускладненнями ГРВІ, грипу, COVID-19 і пневмоніями.

«Фіксуємо зростання захворюваності на ГРВІ і як наслідок — збільшення кількості госпіталізацій через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19. У 16 областях перевищено епідпоріг. Попри те що ситуація контрольована, важливо, щоб на рівні кожної області керівники департаментів охорони здоров’я та центрів контролю і профілактики хвороб продовжили щоденний епідмоніторинг і перевірили забезпеченість лікарень необхідними ліками, стан готовності розширення кількості ліжко-місць для госпіталізації пацієнтів у стаціонарах і відділеннях інтенсивної терапії. Фінансування медзакладів, зокрема законтрактованих за пакетом готовності та реагування, від держави забезпечено, тому на рівні областей кожен пацієнт має отримати необхідну якісну безплатну медичну допомогу в разі госпіталізації через ускладнення ГРВІ», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Перевищення епідемічного порогу зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. У Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській — низький рівень перевищення епідпорогу. В інших областях України ситуація стабільна — передепідемічний рівень. У цих областях чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи. Ідеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, інших освітніх закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Збільшення кількості захворюваності на ГРВІ зумовлено циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. З огляду на дані щотижневого моніторингу прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. З початку циркуляції вірусів грипу в країні (із січня) зареєстровано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання, за даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

Загалом з початку епідсезону з 30 вересня по 16 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 у країні перехворіли 2 469 413 людей. Це на 15,8% менше, ніж в цей самий період 2023—2024 років.

Щорічна вакцинація, нагадують медики, — найдієвіший спосіб профілактики грипу та COVID-19. Робити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а й упродовж епідсезону. Нині всі області забезпечено вакциною проти COVID-19. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря. Вакцина проти грипу доступна в аптеках. На 16 лютого вакцинувалися 109 913 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я