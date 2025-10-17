Урядова делегація у США обговорила продовження співпраці та нову програму Міжнародного валютного фонду для України на 2026—2029 роки

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела зустрічі у Вашингтоні з керівництвом Міжнародного валютного фонду, зокрема директором-розпорядником Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом.

«Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав Президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку. Говорили про продовження нашої співпраці та нову програму МВФ для України на 2026—2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави», — зазначила Юлія Свириденко.

У межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США. Програма вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни в Європі.

«Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої, — наголосила очільниця уряду. — Ми раді почути позитивну оцінку стану справ від керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі нашої співпраці».

Юлія Свириденко подякувала всій команді МВФ за сміливість приїжджати в Київ, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці.

«Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні», — наголосила Прем’єр-міністр, запевнивши, що уряд і надалі працюватиме над упровадженням необхідних реформ.

У межах робочого візиту до Вашингтона для участі у Щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду. Зокрема, команда Мінфіну провела обговорення з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, його заступницею Умою Рамакрішнан та головою місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.

Серед головних тем зустрічей були подальша співпраця України з МВФ, виконання чинної програми Механізму розширеного фінансування (EFF) та обговорення нової програми співпраці.

Сергій Марченко наголосив, що МВФ залишається стратегічним партнером України, який відіграє визначальну роль у підтримці фінансової стабільності держави в умовах повномасштабної війни. Представники МВФ позитивно оцінили прогрес у впровадженні фіскальних реформ і виконанні зобов’язань у межах програми співпраці.

Міністр фінансів подякував фонду за послідовну підтримку й наголосив на важливості підготовки нової програми.

«Нова програма серед іншого дасть змогу забезпечити бюджетні потреби України в середньостроковій перспективі. Вона не лише передбачатиме фінансування від МВФ, а й стане важливим сигналом для інших міжнародних фінансових інституцій і країн-партнерів, що сприятиме залученню додаткових ресурсів. Окрім того, програма підтримає реалізацію структурних реформ, спрямованих на економічне відновлення та євроінтеграцію України. Очікуємо місію МВФ в Києві найближчим часом для обговорення її параметрів», — зазначив Сергій Марченко.

Під час зустрічей сторони приділили увагу проєкту державного бюджету на 2026 рік. Міністр наголосив, що збереження достатнього рівня зовнішнього фінансування необхідне для покриття прогнозованого дефіциту.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на зустрічі з Крісталіною Георгієвою та Деном Катцом говорив зокрема про головні параметри нової програми співпраці МВФ і України на 2026—2029 роки та поточні виклики, над якими працює український уряд. Головними темами зустрічі з віцепрезидентом IFC Альфонсо Гарсія Мора та командою Світового банку стали залучення приватних інвестицій в Україну через приватизацію та публічно-приватне партнерство.

Олексій Соболев презентував перспективи для інвесторів, які відкриває нове законодавство про публічно-приватне партнерство, а також окремі проєкти у ключових секторах, таких як транспорт, охорона здоров’я, енергетика. Спільно з партнерами дали зелене світло п’ятирічній програмі PREPARE для підготовки якісних проєктів. Уряд працює над ініціативою Viability Gap Funding для їхнього співфінансування.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з урядовою командою зустрілася у Вашингтоні із президентом ексімбанку США Джоном Йовановичем.

«Продовжили трек розвитку нашої бізнес-співпраці зі CША на зустрічі з новопризначеним президентом ексімбанку США Джоном Йовановичем. Дякую за увагу до України. Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна — надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, Україна готова до розвитку співпраці зі США в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів.

Під час зустрічі сторони приділили увагу проєктам щодо імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.

«Ексімбанк може стати надійним великим партнером співпраці між США й Україною. Працюємо над розвитком співпраці», — підсумувала Прем’єр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ