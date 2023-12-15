Президент України перебував з офіційним візитом у Норвегії, де зокрема взяв участь у другому саміті Україна — Північна Європа

У саміті також узяли участь Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Прем’єр-міністрДанії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністрІсландії Катрін Якобсдоттір, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Звертаючись до лідерів держав Північної Європи, Володимир Зеленський подякував їм і народам їхніх країн за солідарність з Україною та українцями. Президент також відзначив збройну підтримку від країн Північної Європи, допомогу із протиповітряною обороною.

Європа має зберігати єдність

Європа має зберігати єдність і далі тиснути на президента росії, щоб він поважав Європу, міжнародне право та свободу всіх вільних народів, заявив Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ після завершення саміту. Президент висловив подяку кожному лідерові й кожній країні Північної Європи за непохитну підтримку України в часи війни.

«Йонасе, Прем’єр-міністре, дуже дякую за лідерство Норвегії в підтримці України, зокрема в оборонній, фінансовій та політичній галузях, особливо за підтримку протиповітряної оборони. Нові системи протиповітряної оборони — це чудова новина для всіх нас, наших родин, наших дітей. Дуже дякуємо вам!» — зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Президентові Фінляндії Саулі Нііністьо за 21-й пакет оборонної допомоги для українських воїнів і подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів у цій країні. «Ця підтримка має вирішальне значення не лише для нашої свободи, а й для інших європейських країн, які мають спільний кордон з росією та розуміють, яка загроза існує. Дякуємо вам!» — наголосив глава Української держави.

Висловлюючи подяку Прем’єр-міністрові Данії Метте Фредеріксен, Президент України особливо відзначив патронат її країни над відновленням Миколаєва та області. «Я вдячний за створення Фонду підтримки України та лідерство в авіаційній коаліції. І дякую за ще один величезний пакет допомоги», — зауважив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністрові Ісландії Катрін Якобсдоттір глава нашої держави висловив подяку за принципову позицію щодо притягнення росії до відповідальності за агресію та створення Реєстру збитків під час головування Ісландії в Раді Європи.

«Прем’єр-міністре Швеції, дякую за 14 пакетів оборонної допомоги. За Archer, ІRIS-T, потужні CV-90. Ми цінуємо вашу активну підтримку України на європейському інституційному рівні. Вірю, що настане день, коли голос Швеції в Альянсі рішуче підтримуватиме наше членство в НАТО», — зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Норвегії зауважив, що нині країни Скандинавії дали потужні сигнали підтримки Україні, яка бореться за свою свободу.

«Ми прагнемо, щоб наша військова допомога сприяла обороні України, особливо нині, коли падають ракети. І надалі надаватимемо цю велику підтримку. Ми також підтримуємо вашу формулу миру», — сказав Йонас Гар Стере.

Метте Фредеріксен наголосила, що Данія співпрацює з державами-партнерами заради довгострокової підтримки України. Вона зазначила, що її країна планує надати Україні фінансову підтримку, а також літаки F-16.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що його уряд планує погодити надання Україні зимового пакета для цивільного сектору. Ульф Крістерссон також наголосив на підтримці членства України у Європейському Союзі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо акцентував, що його країна готує новий пакет оборонної допомоги Україні. За його словами, Фінляндія вдвічі збільшує показники промислового виробництва озброєння. «Часи змінилися. Ми вже не в Європі, яка завжди живе в мирі й безпеці. Коли обставини змінюються, нам треба вчитися пристосовуватися та змінювати своє мислення», — зауважив Саулі Нііністьо.

Катрін Якобсдоттір зазначила, що Ісландія надає переважно гуманітарну, економічну та політичну підтримку Україні, і ця допомога триватиме. За її словами, заплановано допомогу Україні на 2024-й та довгострокову підтримку на наступні роки. Ісландія теж бере участь у роботі із притягнення росії до відповідальності та підтримує євроатлантичні прагнення України.

Фінансова і оборонна допомога

У межах офіційного візиту до Королівства Норвегія Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністрові, урядові та парламенту Норвегії, а також норвезькому суспільству за допомогу, яку отримує Україна.

Йонас Гар Стере запевнив у подальшій допомозі Україні й нагадав про п’ятирічний пакет підтримки української оборони, економіки та відбудови. Зокрема, Норвегія оголошує про додаткову підтримку України.

«Пан Президент Зеленський та його уряд повинні платити медикам, учителям та іншим працівникам. І ми маємо змогу надати допомогу обсягом 1 мільярд доларів у 2023 році. Також посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на майже 800 мільйонів доларів. Крім того, можемо оголосити, що з перших місяців 2024 року надаватимемо пряму економічну підтримку цим критично важливим галузям, щоб не було жодних затримок у допомозі українському народові», — зазначив він.

Йонас Гар Стере повідомив, що Норвегія прагне посилити захист критичної інфраструктури України, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Також збільшується співфінансування з європейськими партнерами в галузі оборонної промисловості для виготовлення більшої кількості боєприпасів для Збройних сил України. Крім того, Норвегія запроваджує зимовий пакет допомоги, що передбачає постачання їжі, води й теплого одягу.

«Ми й надалі підтримуватимемо право України захищати себе та ключові принципи міжнародного права», — резюмував Прем’єр-міністрНорвегії.

Ми зацікавлені у співпраці

Умежах участі в саміті Україна — Північна Європа Президент України також зустрівся із Президентом Фінляндії, прем’єр-міністрами Швеції, Данії та Ісландії.

Відбулась аудієнція Володимира Зеленського в короля Гаральда V, а також членів королівської родини королеви Соні, кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт. Глава Української держави високо оцінив особисту підтримку від королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

Під час офіційного візиту до Королівства Норвегія Президент України провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті. Глава Української держави подякував представникам усіх політичних сил Норвегії за тверду підтримку України в боротьбі з російською агресією. Він виступив на спеціальному пленарному засіданні Стортингу Норвегії.

У межах офіційного візиту до Норвегії Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере провів зустріч із представниками норвезьких ділових кіл. Глава Української держави подякував усім норвезьким оборонним компаніям, які виготовляють зброю, що допомагає українцям захищати життя, і запросив їх до локалізації свого виробництва в Україні. Він розповів, що українські військові високо цінують норвезькі ЗРК NASAMS. Президент зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з норвезькими компаніями в галузі оборонної промисловості, зокрема використовуючи практичний досвід, набутий під час цієї війни. Наша держава також хотіла б упроваджувати відповідні освітні програми.

Джерело: Офіс Президента