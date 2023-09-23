Складну операцію виконали в обласній лікарні імені М.В. Скліфосовського за участі спеціалістів Інституту серця МОЗ України. Лікарі вилучили донорські органи для порятунку ще трьох важкохворих. Донором став пацієнт, якого після дорожньо-транспортної пригоди доставили в лікарню у вкрай тяжкому стані. Медики в реанімації кілька днів боролися за його життя, але стан погіршився, і було діагностовано смерть головного мозку.

Потреба у донорських органах зростає

«Сучасне оснащення обласної лікарні дає змогу виконувати не лише вилучення, а й пересадку донорських органів безпосередньо після вилучення. Донорське серце неможливо транспортувати, його необхідно одразу пересаджувати. До лікарні приїздять реципієнти, які стоять у черзі й очікують на життєдайну операцію. Транспортуванню підлягають нирки, печінка. Невимовна вдячність родині донора, яка прийняла рішення подарувати чотирьом людям шанс на продовження життя», — розповів головний лікар обласної лікарні імені М.В. Скліфосовського Григорій Оксак.

Пацієнта, якому пересадили серце, після стабілізації перевели в Інститут серця на доліковування. Вилучені печінку й дві нирки від донора-полтавця пересадили тим, хто перебував у лікарні на листі очікування.

«Усі хворі почуваються добре і проходять планове лікування», — повідомив пан Оксак. Полтавські лікарі подякували за співпрацю під час цієї операції Михайлові Загрійчуку, Гаврилові Ковтуну і всім колегам з Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим. Із полтавського колективу були активно задіяні судинний хірург Дмитро Щербань, анестезіологи Ілона Адамович, Сергій Герасименко, Сергій Капустян і Олег Рашевський.

Друга й успішна

Це вже друга така операція, яку цього року вдалося успішно провести в Полтавській обласній клінічній лікарні. Першу операцію з пересадки серця тут зробили у травні. Тоді донорське серце вживили 49-річному чоловікові з Київської області, який мав діагноз дилатаційна кардіоміопатія й перебував у черзі на трансплантацію, бо хвороба не піддавалася медикаментозній терапії.

Донором була 49-річна пацієнтка Полтавської обласної лікарні, в якої через інсульт стався масивний внутрішньомозковий крововилив. Після швидкого погіршення стану пацієнтки її родина дозволила посмертне донорство органів. Завдяки цьому, крім пересадки серця, з’явилася нагода врятувати життя іншим трьом пацієнтам, які потребували трансплантації печінки та нирок.

Після діагностування смерті мозку донора лікарі доклали зусиль, щоб стабілізувати стан внутрішніх органів і запобігти їх незворотним змінам.

За словами Григорія Оксака, в умовах воєнного стану з’явились обмеження, що позначилися на логістиці проведення операцій із трансплантацій. Саме тому фахівці Інституту серця організовують виїзди в області України та беруть активну участь у діалогах з родичами потенційних донорів.

«Серед жителів Полтавщини є люди, що потребують донорських органів. У нас є фахівці, які після тематичного професійного вдо сконалення будуть готові виконувати такі операції, й ми працюємо над розвитком цього напряму надання медичної допомоги.

Спершу ми хотіли зосередитися на трансплантації нирок, адже кількість пацієнтів, які потребують діалізу, щороку зростає. Більшість хворих у важких станах може врятувати лише пересадка нирок. Нині відкриваємо відділення гемодіалізу в Лубнах, щоб наблизити медичну допомогу до жителів віддалених районів, яким дуже важко їздити на процедуру в Полтаву. Але досвід цієї унікальної операції з пересадки серця показує, що можливо розвинути транс плантаційний рух у цьому напрямі», — розповів тоді головний лікар обласної лікарні.

Життя після смерті існує

Першу операцію з донорського вилучення нирок та печінки в Полтаві провели в липні 2021 року в першій клінічній лікарні міста. Донором стала 45-річна пацієнтка лікарні з важким інсультом. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Син померлої дав згоду на використання її органів з лікувальною метою. Операцію з вилучення органів проводили спільно столична і полтавська бригади спеціалістів. У Полтаві реципієнтів не знайшли, тому органи повезли в Київ. Одну нирку отримала 15-річна дівчина, яка два роки лікувалася в дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Ще одну нирку і печінку пересадили двом хворим в Інституті хірургії та трансплантології.

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими із квітня 2019 року з набуттям чинності Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Першу клінічну лікарню Полтави було вписано до переліку закладів пілотного проєкту із трансплантації. Спільними зусиллями міста, області, Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова і Полтавського державного медичного університету заклад вдалося підготувати до проведення таких операцій. Придбали необхідне обладнання, підготували спеціалістів. Полтава отримала ліцензію на трансплантацію нирок. Інші органи для подальшої трансплантації в інших закладах дозволили вилучати за згодою рідних померлих осіб.

Головний лікар першої клінічної лікарні Полтави Ганна Селькіна наголосила на важливості донорства. Люди, які втрачають життя, як донори можуть врятувати кілька життів ближніх.