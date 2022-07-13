Мости, дороги, інші інфраструктурні об’єкти ворог руйнував під час вторгнення на Сумщину. Нині тривають постійні обстріли прикордонної території, і щодня пошкоджень зазнають важливі об’єкти життєдіяльності. Тепер область поєднує два завдання: оборону території та її відбудову.

Як повідомляє заступник керівника ОВА Олег Клименчуков, в області повністю зруйновано 250 км доріг державного значення і 330 км місцевих доріг. Ще більший обсяг дорожнього полотна пошкоджено частково — 483 км і 350 км відповідно. Загалом внаслідок воєнної агресії рф пошкоджено 20% дорожньої інфраструктури.

Мости — одні з важливих не лише для області, а й для загальноукраїнської транспортної системи об’єкти, теж зруйновано чи частково пошкоджено.

У пріоритеті — ремонт переправ

Внаслідок бойових дій чи курсування ворожої техніки територією області було пошкоджено 15 мостів. З них десять — на дорогах державного значення, п’ять — на місцевих автошляхах. Серед найважливіших для державного сполучення — міст у селі Климентове через річку Ворсклу. Він з’єднує Сумщину з Харківською та Полтавською областями. А міст через річку Сейм в селі Чумакове — це транспортні ворота на північ області, зв’язок із Чернігівщиною.

«Ми не лише констатуємо факт руйнування, обраховуємо збитки та необхідну кількість коштів на відбудову, а й із перших днів визволення опрацьовуємо схеми руху дорогами Сумщини, — розповідає заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Олег Клименчуков. — Приміром, у Климентовому у співпраці з військовими через річку Ворсклу розгорнуто понтонний міст. Тут рух відновлено, але поки що односторонній. Це єдина дорога із Сум на Харків, тож у певні години тут виникають черги та незручності. Ведемо переговори з військовими, щоб збільшити пропускну спроможність понтона, встановивши ще один тимчасовий мостовий переїзд».

Вважаємо на стратегічну цінність

Міст через Сейм, більш відомий як Путивльський, один з найбільших в області. Його проєктна протяжність 246 метрів, а збудований він 1973 року. Міст уже кілька років потребував капітального ремонту, який планували розпочати 2023-го. Планували не лише ремонт, а й створення об’їзних доріг. І тепер скористалися цими проєктами.

Із червня на путивльському напрямку розпочали ремонт об’їзної ділянки дороги для зручного проїзду і курсування транспорту до Путивля і північних районів області. Загальна протяжність об’їзного шляху близько 27 кілометрів дорогами державного і місцевого значення.

Роботи почали із траси Т-19-10. Уже передбачено 18 мільйонів гривень на відновлення ділянки 2,7 км в напрямку Бурині. Тут уже завершують асфальтні роботи, а для повного відновлення об’їзду мосту в Чумаковому потрібно ще орієнтовно 70 мільйонів гривень.

— Як визначаєте, який міст відбудовувати, який ремонтувати, а який почекає кращих часів? — питаю заступника голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Клименчукова.

— Необхідність ремонту визначає стратегічна цінність об’єкта. Плануючи відновлення того чи іншого мосту, насамперед радимося з військовими. На жаль, нині область, її прикордоння постійно в зоні обстрілів ворога. Визначено території, де поки що активних відновлювальних робіт не проводимо. Військові радять нам з безпекових міркувань, які роботи в яких місцях виконувати, а в яких не варто.

Що вже зроблено?

Триває аварійний ремонт мосту поблизу села Бишкінь, який з’єднує Суми та Лебедин. Це був єдиний проїзний шлях, що мав оптимальне пряме сполучення між обласним центром та Лебедином. Унаслідок бойових дій він в аварійному стані і став не придатним для користування. На сьогодні об’єкт обстежено, там тривають роботи: демонтовано зруйновані прогонові будови та опори. Виконують улаштування монолітної плити й бетонують опори. Паралельно прокладають під’їзну дорогу та споруджують монтажний майданчик, облаштовують тротуари та ригель.

«Загальна сума, передбачена на відновлення мостового переходу, становить 32,5 мільйона гривень. За оптимістичними прогнозами, роботи планують завершити до кінця серпня, а міст буде ще кращим, ніж до війни», — переконаний Олег Клименчуков.

Почалися відповідні роботи й на мостовому переході у селі Шевченкове Конотопського району. Це автомобільна дорога Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин. Вартість ремонту цього об’єкта становить 6,7 мільйона гривень. Обстежено мостовий перехід через річку Сейм на цій автомобільній дорозі в селі Мутин. Рішення про його ремонт залежатиме від фінансування, але тривають переговори з інженерними підрозділами ЗСУ щодо їхньої участі в його відновленні. Це стосується і мостів місцевого значення.

Кошти з бюджетів усіх рівнів

Усього на відбудову мостів необхідно 72 мільйони гривень, на дорогах державного значення — 42 мільйони гривень, а на дорогах місцевого — близько 30 мільйонів гривень.

Роботи вестимуть коштом експлуатаційного утримання доріг загального користування. Нині передбачено на ремонт мостів на дорогах державного значення 42 мільйони гривень, на дорогах місцевого — 30 мільйонів гривень. Заплановано залучити на експлуатаційне утримання дорожньої мережі місцевого значення кошти місцевих бюджетів до 20 мільйонів гривень.

За словами Олега Клименчукова, відновлення мостів у пріоритеті обласної влади, адже вони роблять логістику зручною, скорочують шляхи для руху транспорту. А ще вселяють віру жителів Сумщини і гостей області в наше відродження і неминучу перемогу.

Наталія КАЛІНІЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»